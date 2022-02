ServiceWorker loader for Webpack

$ npm install --save-dev serviceworker-loader

Usage

Documentation: Using loaders

var registerServiceWorker = require ( "serviceworker!./sw.js" ); registerServiceWorker({ scope : '/' }).then(success, error);

Credit

This loader is based almost entirely on worker-loader by @sokra.

License

MIT (http://markdalgleish.mit-license.org)