This Serverless plugin automates the process of adding binary files support in API Gateway.

Installation

npm install --save-dev serverless-apigw-binary

Configuration

serverless.yml:

plugins: - serverless-apigw-binary custom: apigwBinary: types: - 'image/jpeg' - 'text/html'

Usage

serverless deploy

Examples

Something missing? More documentation? All PRs welcome at https://github.com/maciejtreder/serverless-apigw-binary