ServeRest

Servidor REST para estudo de testes de API

Código de conduta | Como contribuir | Histórico de alterações | Patrocinadores

ServeRest permite o estudo de:

Verbos GET, POST, PUT e DELETE com persistência de dados

Teste de carga

Autenticação no header

Query string

Teste de schema json

Ambientes disponíveis

Online em serverest.dev

Local com NPM



Local com docker



Consumindo o ServeRest

O ServeRest está disponível de forma online, no npm e no docker.

Todas essas opções possuem as mesmas rotas, regras, dados pré-cadastrados e documentação. Escolha a melhor opção para você.

No ambiente online os dados cadastrados são removidos diariamente, enquanto que no local basta reiniciar o ServeRest.

Prefira a opção de ambiente local caso precise que os dados não sejam alterados por outro usuário.

Online

Acesse https://serverest.dev para visualizar a documentação e as rotas disponíveis.

Essa é a melhor opção para quem não possui NPM e Docker na máquina ou não quer preocupar em gerenciar ambiente.

A base de dados volta ao estado original diariamente às 3h.

O ServeRest online possui monitoramento constante do status e tempo de atividade para garantir que esteja sempre disponível. Acesse ServeRest Status para ver detalhes do uptime.

Localmente com NPM

Execute o seguinte comando no terminal:

npx serverest@latest

Abra para ver detalhes de configuração do ServeRest com NPM Configuração Para visualizar as configurações que são possíveis de serem feitas execute o comando: npx serverest -h Segurança ( --nosec ) Por default, o ServeRest irá fazer as seguintes alterações no cabeçalho, que podem ser desabilitadas com npx serverest --nosec : Cabeçalhos adicionados: Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubDomains

X-Content-Type-Options: nosniff

X-DNS-Prefetch-Control: off

X-Download-Options: noopen

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-XSS-Protection: 1; mode=block Cabeçalho removido: X-Powered-By: Express Utilize esse comportamento nos seus testes, validando a presença/ausência desses cabeçalhos. Para saber mais leia o checklist de segurança de API

Localmente com docker

Execute o seguinte comando no terminal:

docker run -p 3000:3000 paulogoncalvesbh/serverest:latest

Para visualizar as configurações que são possíveis de serem feitas execute o comando:

docker run -p 3000:3000 paulogoncalvesbh/serverest:latest -- help

Executando versão específica

Em ambos os comandos de subida de ambiente local será utilizado a última versão disponível. Caso queira usar uma versão específica basta substituir o latest pela versão desejada.

Você pode encontrar as versões disponíveis na lista de tags no Docker Hub e na lista de versões do NPM.

Teste de carga

Para acompanhar o comportamento do ambiente aonde o ServeRest está hospedado você pode acessar a página https://serverest.dev/status, pois contém informações como:

Uso de CPU.

Uso da memória.

Tempo de resposta.

RPS (Requisições por segundo).

Fez teste de carga? O que acha de compartilhar com o autor do projeto o relatório final contendo dados de RPS para auxiliar o ServeRest a entender o comportamento de sua infra?

Badge

Criou repositório utilizando o ServeRest? Adicione o código abaixo no topo do README.md para ter a badge do projeto.

[ ![Badge ServeRest ]( https://img.shields.io/badge/API-ServeRest-green )]( https://github.com/ServeRest/ServeRest/ )

Exemplos de automação

Os repositórios abaixo são exemplos de automação com boas práticas e que consome o ServeRest.

Para encontrar mais repositórios acesse https://github.com/search?q=serverest&type=Repositories

Patrocinadores

Empresas ($15+/mês)

Sua empresa usa o ServeRest? Pergunte ao seu gerente ou equipe de marketing se sua empresa estaria interessada em apoiar este projeto e ter os seguintes serviços:

Subdomínio próprio (nome-escolhido.serverest.dev) Acesso a todas as requests e respostas feitas nos últimos 7 dias no subdomínio

Individuais

Achou o projeto útil? Faça doação única ou mensal a partir de 1 dólar e ajude a pagar o domínio, a hospedagem e a manutenção de https://serverest.dev.

Todos os patrocinadores anteriores e atuais podem ser vistos no Open Collective do ServeRest.

Contribuidores ✨

Veja aqui como você pode contribuir. Contribuições de qualquer tipo são bem-vindas!

Empresas que utilizam o ServeRest