here

Local static server

Everything start from here .

Node.js >= 8.0

Feature

Look up available port automatically, which means multiple instances without specifying port.

Custom routes by scripting here.js .

Live reload.

Support https.

Add ip address to your server, which makes your server available to other devices.

Resolve get, post... every method into local files, for ajax.

Respond files without extension as application/json for ajax.

Open default browser after server launched.

When the server is on, press enter will open the browser.

Installation

[sudo] npm install -g @vivaxy/here

Usage

In your local folder, type here and it goes!

Advanced Usage

Specify port to 8888

here -p 8888

or

here --port 8888

Default port is 3000.

Switch protocol to https

here -S

or

here --ssl

Open Gzip

here -G

or

here --gzip

Specify server root directory

here -d test

or

here --directory test

Default directory is ./ .

Watch file changes, once files changed, reload pages

here -w 3

or

here --watch

Default interval is 0 second.

Recommend to set reload interval to page reload time.

Do not open the browser

here -s

or

here --silent

Output log

here -l

or

here --log 0

Middleware support

Write here.js in server base directory.

let db = { tobi: { name : 'tobi' , age: 21 }, loki: { name : 'loki' , age: 26 }, jane: { name : 'jane' , age: 18 } }; module.exports = [ { method : 'get' , path : '/pets' , data () { let names = Object .keys(db); return names.map(( name ) => { return db[ name ]; }); } }, { method : 'get' , path : '/pets/:name' , data () { let name = this.params.name; let pet = db[ name ]; if (!pet) { return { error: `cannot find pet ${ name }` }; } else { return pet; } } } ];

See koa-router document for more detail.

Prior Art

puer not support post, respond files without extension as application/octet-stream

anywhere not support post, and not support reload

browsersync not support post, respond files without extension as application/octet-stream

serve

Change Log

Contributing

