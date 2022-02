serialijse

serialize and deserialize javascript object, preserve your object model. persistance and serialization in javascript and nodejs.

Intro

serialijse is an simple persistence framework for JavaScript that overcomes two main limitation of JSON persistence:

serialijse deals well with cyclic objects.

serialijse preserve object class upon deserialization.

serialijse can be used in nodejs or in the browser. It makes possible to pass data accross the network and recreate on the client side the same rich object model that exists on the server side.

installation

Using serialijse in nodejs

npm install serialijse

Using serialijse in browser

install serialijse component:

bower install serialijse

in your html file:

< script src = "components/serialijse/dist/serialijse.bundle.js" > < script > const { serialize, deserialize, declarePersistable, serializeZ, deserializeZ, } = serialijse; const vehicule = new Vehicule(); ... const serializationString = serialize(vehicule); ... const reconstructedObject = deserialize(serializationString); </ script >

Examples

var s = require ( "./index.js" ); var assert = require ( "assert" ); function testing_javascript_serialization_object_with_date ( ) { var o = { date : new Date (), name : "foo" }; console .log(o.name, o.date.toISOString()); try { var jstr = JSON .stringify(o); var jo = JSON .parse(jstr); console .log(jo.name, jo.date.toISOString()); } catch (err) { console .log( " JSON has failed to preserve Date during stringify/parse " ); console .log( " and has generated the following error message" , err.message); } console .log( "" ); var str = s.serialize(o); var so = s.deserialize(str); console .log( " However Serialijse knows how to preserve date during serialization/deserialization :" ); console .log(so.name, so.date.toISOString()); console .log( "" ); } testing_javascript_serialization_object_with_date(); function testing_javascript_serialization_instance_of_a_class ( ) { function Person ( ) { this .firstName = "Joe" ; this .lastName = "Doe" ; this .age = 42 ; } Person.prototype.fullName = function ( ) { return this .firstName + " " + this .lastName; }; var o = new Person(); console .log(o.fullName(), " age=" , o.age); try { var jstr = JSON .stringify(o); var jo = JSON .parse(jstr); console .log(jo.fullName(), " age=" , jo.age); } catch (err) { console .log( " JSON has failed to preserve the object class " ); console .log( " and has generated the following error message" , err.message); } console .log( "" ); s.declarePersistable(Person); var str = s.serialize(o); var so = s.deserialize(str); console .log( " However Serialijse knows how to preserve object classes serialization/deserialization :" ); console .log(so.fullName(), " age=" , so.age); } testing_javascript_serialization_instance_of_a_class(); function testing_javascript_serialization_objects_with_cyclic_dependencies ( ) { var Mary = { name : "Mary" , friends : [] }; var Bob = { name : "Bob" , friends : [] }; Mary.friends.push(Bob); Bob.friends.push(Mary); var group = [ Mary, Bob]; console .log(group); try { var jstr = JSON .stringify(group); var jo = JSON .parse(jstr); console .log(jo); } catch (err) { console .log( " JSON has failed to manage object with cyclic deps" ); console .log( " and has generated the following error message" , err.message); } var str = s.serialize(group); var so = s.deserialize(str); console .log( " However Serialijse knows to manage object with cyclic deps !" ); console .log(so); assert(so[ 0 ].friends[ 0 ] == so[ 1 ]); } testing_javascript_serialization_objects_with_cyclic_dependencies();

TypeScript example

import * as serialijse from "serialijse" ; class Greeter { constructor ( private myName: string ) {} greet(name: string ): void { console .log( ` ${ this .myName} says: Hello ${name} ` ); } } let greeter = new Greeter( 'Spock' ); greeter.greet( 'Scotty' ); serialijse.declarePersistable(Greeter); let greeterJson: string = serialijse.serialize(greeter); serialijse.declarePersistable(Greeter); let greeter1: Greeter = serialijse.deserialize<Greeter>(greeterJson); greeter1.greet( 'Jean-Luc' );

ignoring some members during serialization

Sometime, you may want to ignore some members in serialization