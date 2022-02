在 app.js 中引用并初始化 Sentry ,根据实际需求设置上报到 Sentry 的元信息

import * as Sentry from "sentry-miniapp" ; Sentry.init({ dsn : "__DSN__" , }); Sentry.configureScope( ( scope ) => { scope.setExtra( "battery" , 0.7 ); scope.setTag( "user_mode" , "admin" ); scope.setUser({ id : "4711" }); }); Sentry.addBreadcrumb({ message : "My Breadcrumb" , }); Sentry.captureException( new Error ( "Good bye" )); Sentry.captureMessage( "Hello, world!" ); Sentry.captureEvent({ message : "Manual" , stacktrace : [ ], });