Node.js lib for the TI SensorTag and TI CC2650 SensorTag

Prerequisites

NOTE: Certain API's may not be funcational if your SensorTag is running an older firmware version. You can use TI's iOS or Android apps to update the firmare.

Install

npm install sensortag

Examples

See test.js or sensorTag folder in Tom Igoe's BluetoothLE-Examples repo

Usage

var SensorTag = require ( 'sensortag' );

Discover

One

SensorTag.discover(callback(sensorTag));

All

function onDiscover ( sensorTag ) { } SensorTag.discoverAll(onDiscover); SensorTag.stopDiscoverAll(onDiscover);

By id

SensorTag.discoverById(id, callback(sensorTag));

By address

SensorTag.discoverByAddress(address, callback(sensorTag));

sensorTag = { id : "<peripheral id>" , type : "cc2540" | "cc2650" }

Connect and Set Up

sensorTag.connectAndSetUp(callback(error));

Disconnect

sensorTag.disconnect(callback);

Disconnect event

Add listener for when SensorTag is disconnected:

sensorTag.once( 'disconnect' , callback);

Device Info

sensorTag.readDeviceName(callback(error, deviceName)); sensorTag.readSystemId(callback(error, systemId)); sensorTag.readSerialNumber(callback(error, serialNumber)); sensorTag.readFirmwareRevision(callback(error, firmwareRevision)); sensorTag.readHardwareRevision(callback(error, hardwareRevision)); sensorTag.readSoftwareRevision(callback(error, softwareRevision)); sensorTag.readManufacturerName(callback(error, manufacturerName));

IR Temperature Sensor

sensorTag.enableIrTemperature(callback(error)); sensorTag.disableIrTemperature(callback(error)); sensorTag.setIrTemperaturePeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readIrTemperature(callback(error, objectTemperature, ambientTemperature));

sensorTag.notifyIrTemperature(callback(error)); sensorTag.unnotifyIrTemperature(callback(error)); sensorTag.on( 'irTemperatureChange' , callback(objectTemperature, ambientTemperature));

Accelerometer

sensorTag.enableAccelerometer(callback(error)); sensorTag.disableAccelerometer(callback(error)); sensorTag.setAccelerometerPeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readAccelerometer(callback(error, x, y, z));

sensorTag.notifyAccelerometer(callback(error)); sensorTag.unnotifyAccelerometer(callback(error)); sensorTag.on( 'accelerometerChange' , callback(x, y, z));

Humidity Sensor

sensorTag.enableHumidity(callback(error)); sensorTag.disableHumidity(callback(error)); sensorTag.setHumidityPeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readHumidity(callback(error, temperature, humidity));

sensorTag.notifyHumidity(callback(error)); sensorTag.unnotifyHumidity(callback(error)); sensorTag.on( 'humidityChange' , callback(temperature, humidity));

Magnetometer

sensorTag.enableMagnetometer(callback(error)); sensorTag.disableMagnetometer(callback(error)); sensorTag.setMagnetometerPeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readMagnetometer(callback(error, x, y, z));

sensorTag.notifyMagnetometer(callback(error)); sensorTag.unnotifyMagnetometer(callback(error)); sensorTag.on( 'magnetometerChange' , callback(x, y, z));

Barometric Pressure Sensor

sensorTag.enableBarometricPressure(callback(error)); sensorTag.disableBarometricPressure(callback(error)); sensorTag.setBarometricPressurePeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readBarometricPressure(callback(error, pressure));

sensorTag.notifyBarometricPressure(callback(error)); sensorTag.unnotifyBarometricPressure(callback(error)); sensorTag.on( 'barometricPressureChange' , callback(pressure));

Gyroscope

sensorTag.enableGyroscope(callback(error)); sensorTag.disableGyroscope(callback(error)); sensorTag.setGyroscopePeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readGyroscope(callback(error, x, y, z));

sensorTag.notifyGyroscope(callback(error)); sensorTag.unnotifyGyroscope(callback(error)); sensorTag.on( 'gyroscopeChange' , callback(x, y, z));

IO (CC2650 only)

Data read/write

sensorTag.readIoData(callback(error, value)); sensorTag.writeIoData(value, callback(error));

Config read/write

sensorTag.readIoConfig(callback(error, value)); sensorTag.writeIoConfig(value, callback(error));

Luxometer (CC2650 only)

sensorTag.enableLuxometer(callback(error)); sensorTag.disableLuxometer(callback(error)); sensorTag.setLuxometerPeriod(period, callback(error));

Read

sensorTag.readLuxometer(callback(error, lux));

sensorTag.notifyLuxometer(callback(error)); sensorTag.unnotifyLuxometer(callback(error)); sensorTag.on( 'luxometerChange' , callback(lux));

Battery Level (CC2650 only)

Read

sensorTag.readBatteryLevel(callback(error, batteryLevel));

Simple Key

sensorTag.notifySimpleKey(callback(error)); sensorTag.unnotifySimpleKey(callback(error));

CC2540:

sensorTag.on( 'simpleKeyChange' , callback(left, right));

CC2650: