A Seneca.js user management plugin.

This open source module is sponsored and supported by Voxgig.

Description

This module is a plugin for the Seneca framework. It provides a set of common user management actions ( register , login etc.).

Install

npm install seneca npm install seneca-promisify // dependency npm install seneca-entity // dependency npm install @seneca/user

Quick example

Register a user and then create an automatic login for testing.

const Seneca = require ( 'seneca' ) var seneca = Seneca() .use( 'promisify' ) .use( 'entity' ) .use( 'user' ) var out = await seneca.post( 'sys:user,register:user' , { handle : 'alice' }) console .log( 'USER:' , out.user) out = await seneca.post( 'sys:user,login:user' , { handle : 'alice' , auto : true }) console .log( 'LOGIN:' , out.login)

Detailed Examples

Because Seneca treats messages as first-class citizens, 90% of unit testing can be implemented with message scenarios that also provide detailed usage examples:

Action Patterns

Action Descriptions

Adjust user status idempotently (activated, etc.).

Parameters

active : boolean {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user found' , user: 'user entity' }

Authenticate a login using token

Parameters

token : string {presence:required}

user_fields : array {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if login is active' , user: 'user entity' , login: 'user entity' }

Change user password.

Parameters

pass : string

repeat : string {presence:optional}

verify : string {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if changed' , user: 'user entity' }

Change user handle.

Parameters

new_handle : string

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if changed' , user: 'user entity' }

Change user email.

Parameters

new_email : string

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if changed' , user: 'user entity' }

Change user password.

Parameters

pass : string

repeat : string {presence:optional}

verify : string {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if changed' , user: 'user entity' }

Check a verfication entry.

Parameters

kind : string {presence:optional}

code : string {presence:optional}

now : number {presence:optional}

expiry : boolean {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if valid' , why: 'string coded reason if not valid' }

Check user exists.

Parameters

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user exists' , user: 'user entity' }

Encrypt a plain text password string.

Examples

cmd:encrypt,hook:password,sys:user,pass:foofoobarbar Result: {ok:true, pass:encrypted-string, salt:string}



Parameters

salt : string {presence:optional}

pass : string {presence:optional}

password : string {presence:optional}

rounds : number {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if encryption succeeded' , pass: 'encrypted password string' , salt: 'salt value string' }

Validate a plain text password string.

Examples

cmd:pass,hook:password,sys:user,pass:goodpassword Result: {ok:true}



Parameters

salt : string

pass : string

proposed : string

rounds : number {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if password is valid' , why: 'string coded reason if not valid' }

Get user details

Parameters

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user found' , user: 'user entity' }

List users

Parameters

active : boolean {presence:optional}

q : object {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user found' , items: 'user entity item list' }

List logins for a user

Parameters

active : boolean {presence:optional}

login_q : object {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user found' , items: 'user entity item list' }

Create a verification entry (multiple use cases).

Parameters

kind : string

code : string {presence:optional}

once : boolean {presence:optional}

valid : boolean {presence:optional}

custom : object {presence:optional}

expire_point : number {presence:optional}

expire_duration : number {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user found' , verify: 'verify entity' }

Login user

Parameters

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

auto : boolean {presence:optional}

pass : string {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user logged in' , user: 'user entity' , login: 'login entity' }

Login user

Parameters

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

token : string {presence:optional}

login_in : string {presence:optional}

login_q : object {presence:optional,default:{}}

load_logins : boolean {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user logged in' , count: 'number of logouts' }

Create a verification entry (multiple use cases).

Parameters

kind : string

code : string {presence:optional}

once : boolean {presence:optional}

valid : boolean {presence:optional}

custom : object {presence:optional}

expire_point : number {presence:optional}

expire_duration : number {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user found' , verify: 'verify entity' }

Register a new user

Parameters

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

user : object {unknown:true}

user_data : object {unknown:true}

Replies With

{ ok : '_true_ if user registration succeeded' , user: 'user entity' }

Remove a user

Parameters

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user removed' , user: 'user entity' }

Update a user

Parameters

user : object {presence:optional}

id : string {presence:optional}

user_id : string {presence:optional}

email : string {presence:optional}

handle : string {presence:optional}

nick : string {presence:optional}

q : object {presence:optional}

fields : array {presence:optional}

Replies With

{ ok : '_true_ if user updated' , user: 'user entity' }

License

Copyright (c) 2010-2020, Richard Rodger and other contributors. Licensed under MIT.