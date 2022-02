A simple SendPulse REST client library and example for Node.js

API Documentation https://sendpulse.com/api

Install

npm install sendpulse-api

Usage

var sendpulse = require ( "sendpulse-api" ); var API_USER_ID = "USER_ID" ; var API_SECRET = "USER_SECRET" ; var TOKEN_STORAGE = "/tmp/" ; sendpulse.init(API_USER_ID,API_SECRET,TOKEN_STORAGE, function ( ) { sendpulse.listAddressBooks( console .log); });

You can get full list of API library methods in example