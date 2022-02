sendcloud

NodeJS for sendcloud.sohu.com API

sendcloud 的邮件发送功能。 http://sendcloud.sohu.com/doc/

Usage

npm install sendcloud --save

Then

var Sendcloud = require ( 'sendcloud' ); var sc = new Sendcloud( 'apiUser' , '[secretKey]' , 'bigertech@qq.com' , '笔戈科技' , 'bgdev_batch' ); sc.send( 'liuxing@meizu.com' , '邮件测试' , '<h1>Hello world!<h1>' ).then( function ( info ) { console .log(info); });

API 须知

更多的参数传递. sendcloud 本身支持非常多的参数,包括 抄送(cc)、密送(bcc)等等,这些可选的参数都可以放在options 中传递给api 。 所有模板都需要官方审核,如果你发邮件时,返回的信息为 sample not match ,你应该先去检查样本是否通过审核了 Sendcloud 本身为一个对象,该对象包含了基本发送邮件的函数,还包含以下的 对象 EmailList 地址列表操作,包含一些操作的api

ListMember 列表成员操作

邮件标签、邮件模板等等api 还没有开发

API

构造函数初始化配置 apiUser apiUser 见sendcloud 的文档

apiKey apiKey

from 发送方的邮件地址

name 发送方姓名 可选

apiUserBatch option 批量用户名 可选

###send(to,subject,html,options)

HTTP请求的方式发送Email

收件人地址. 多个地址使用';'分隔,

subject 标题. 不能为空

html 邮件的内容.

options 可选的参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/send_email/

return 成功: {"message":"success"} ,失败:错误原因

###sendEmail(to,subject,data) SMTP 发送邮件

to 收件人邮箱

subject 邮件主题

data 邮件正文

{Promise}

根据模板名称发送邮件

to Array 发送方邮件列表

subject 主题

templateName 模板名称

sub Object 需要替换的变量,如果没有sub ,请传递 {}

options 可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/send_email/#_2

@returns {bluebird} data 格式说明,sub中的数据为模板中需要的参数 {"to":数组, "sub":{key1:数组1, key2:数组2}, ....},

####Example

var subject = '账号激活' , to = [ 'liuxing@meizu.com' ], sub = { name : [ '狂飙蜗牛' ], url: [ '<a href="http://www.bigertech.com">hello world</a>' ] }; sendcloud.sendByTemplate( to ,subject, 'email_bind' ,sub). then ( function ( info ){ console.log( info ); });

在sendcloud中新建模板如下

Hi %name%。 点击以下按钮激活

templateToOne

使用触发账号,发送邮件。 发给某一个用户

@param to 邮件接收者,

@param subject 主题

@param templateName 模板名

@param sub 参数 sub = { '%name%': ['狂飙蜗牛'], '%url%': ['http://www.bigertech.com'] };

@param options 其他可选参数

@returns {bluebird}

####Example

var subject = '找回密码' , to = 'liuxing@meizu.com' , sub = { '%name%' : [ '狂飙蜗牛' ], '%url%' : [ 'http://www.bigertech.com' ] }; sendcloud.templateToOne( to ,subject, 'reset-pw' ,sub). then ( function ( info ){ console.log( info ); done(); });

邮件列表API

createEmailList

创建邮件列表

address 列表别称地址, 使用该别称地址进行调用

name 列表名称

options 其他可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/list_do/#_2

var sendcloud = require ( 'sendcloud' ); var mailList = new Sendcloud( '' ).EmailList; mailList.createEmailList( 'handsome@sulihuang.com' , 'handsome' ).then( function ( info ) { console .log(info); });

getEmailList

邮件列表查询

options 可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/list_do/#_1

mailList.getEmailList() .then( function ( info ) { console .log(info); });

updataEmailList

邮件列表更新

address 列表别称地址, 使用该别称地址进行调用

options 其他可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/list_do/#_3 toAddress 修改后的别称地址 name 修改后的列表名称 description 修改后的描述信息



mailList.updateEmailList( 'handsome@sulihuang.com' ,{ toAddress : 'sulh@maillist.sendcloud.org' }) .then( function ( info ) { console .log(info); });

deleteEmailList

邮件列表删除

address 列表地址

mailList.deleteEmailList( 'sulihuang@maillist.sendcloud.org' ) .then( function ( info ) { console .log(info); });

列表成员API

初始化sendcloud 对象后,获取到 ListMember 对象

var sendcloud = require ( 'sendcloud' ); var listMember = new Sendcloud( '' ).ListMember;

addListMember

创建列表成员

mail_list_addr 列表地址

member_addr 需添加成员的地址, 多个地址使用分号;分开

options 其他可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/list_do/#_6 name(string,地址所属人名称, 与member_addr一一对应, 多个名称用;分隔) vars(string,模板替换的变量, 与member_addr一一对应, 变量格式为{'%money%':1000}, 多个用;分隔) description(string,对列表的描述信息) upsert(string(false,true),是否允许更新, 当为true时, 如果该member_addr存在, 则更新; 为false时,



var email = 'sulihuang@maillist.sendcloud.org' ; mailList.addListMember(email, 'tiancai@qq.com' , options) .then( function ( info ) { console .log(info); });

getListMember

列表成员查询

mail_list_addr 列表地址

options 可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/list_do/#_5 member_addr(string,需要查询信息的地址) 如果不包含member_addr参数, 返回查询地址列表的所有地址信息; 反之, 只返回该member_addr地址的信息 start(int,查询起始位置) limit(int,查询个数)



var email = 'sulihuang@maillist.sendcloud.org' ; mailList.getListMember(email) .then( function ( info ) { console .log(info.members); });

updataListMember

列表成员更新

mail_list_addr 列表地址

member_addr 需要更新成员的地址, 多个地址使用分号;分开

options 其他可选参数 http://sendcloud.sohu.com/doc/email/list_do/#_6 name(string,地址所属人名称, 与member_addr一一对应, 多个名称用;分隔) vars(string,模板替换的变量, 与member_addr一一对应, 变量格式为{'%money%':1000}, 多个用;分隔)



mailList.updateListMember(email, '111@qq.com;222@qq.com' ) .then( function ( info ) { console .log(info); });

deleteListMember

列表成员删除

mail_list_addr 列表地址

member_addr 删除成员的地址, 多个地址使用分号;分开

mailList.deleteListMember(email, '111@qq.com' ) .then( function ( info ) { console .log(info); });

##Test 100%

mocha test /unit/

Any question shanelau

or

shanelau1021@gmail.com