Send objects as JSON over http.

Example

var http = require ( 'http' ); var sendJson = require ( 'send-json' ); var server = http.createServer( function ( req, res ) { sendJson(res, { hello : 'world' }); }); server.listen( 3000 );

Or you can just add a send function to the http response object like this.

var http = require ( 'http' ); var sendJson = require ( 'send-json' ); var server = http.createServer( function ( req, res ) { res.send = sendJson.bind( null , res); res.send({ hello : 'world' }); }); server.listen( 3000 );

License

MIT License