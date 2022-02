send data through response

Originally taken from npm-www

Example

var send = require ( "send-data" ) var sendJson = require ( "send-data/json" ) var sendHtml = require ( "send-data/html" ) var sendError = require ( "send-data/error" ) var http = require ( "http" ) http.createServer( function handleRequest ( req, res ) { if (req.url === "/send" ) { send(req, res, { body : "foo" , statusCode : 202 , headers : { bar : "baz" } }) } else if (req.url === "/optional" ) { send(req, res, "foo" ) } else if (req.url === "/json" ) { sendJson(req, res, { body : { foo : "bar" }, statusCode : 201 }) } else if (req.url === "/json/optional" ) { sendJson(req, res, { foo : "bar" }) } else if (req.url === "/html" ) { sendHtml(req, res, { body : "<div>foo</div>" , statusCode : 200 , headers : {} }) } else if (req.url === "/html/optional" ) { sendHtml(req, res, "<div>foo</div>" ) } else if (req.url === "/oops" ) { sendError(req, res, { body : new Error ( "OOPS" ) }) } }).listen( 8080 )

Installation

npm install send-data

Tests

npm test

Contributors

Raynos

MIT Licenced