compare two semver version strings, returning -1, 0, or 1

The return value can be fed straight into [].sort .

example

var cmp = require ( 'semver-compare' ); var versions = [ '1.2.3' , '4.11.6' , '4.2.0' , '1.5.19' , '1.5.5' , '4.1.3' , '2.3.1' , '10.5.5' , '11.3.0' ]; console .log(versions.sort(cmp).join( '

' ));

prints:

1 .2 .3 1 .5 .5 1 .5 .19 2 .3 .1 4 .1 .3 4 .2 .0 4 .11 .6 10 .5 .5 11 .3 .0

whereas the default lexicographic sort ( versions.sort() ) would be:

1 .2 .3 1 .5 .19 1 .5 .5 10 .5 .5 11 .3 .0 2 .3 .1 4 .1 .3 4 .11 .6 4 .2 .0

methods

var cmp = require ( 'semver-compare' )

If the semver string a is greater than b , return 1 . If the semver string b is greater than a , return -1 . If a equals b , return 0;

install

With npm do:

npm install semver-compare

license

MIT