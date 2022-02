semiver

A tiny (187B) utility to compare semver strings.

Compare semver strings (eg, 1.8.2 , 2.0.0-next.6 , 0.0.0-alpha-1 , etc) using the Intl.Collator class.

Version suffixes are supported and are considered during comparison.

The output will always be 0 , 1 , or -1 , allowing semiver to be used directly as a compare function for Array.sort() .

This module exposes three module definitions:

ES Module : dist/semiver.mjs

: CommonJS : dist/semiver.js

: UMD: dist/semiver.min.js

Install

$ npm install

Usage

import semiver from 'semiver' ; semiver( '0.0.0' , '0.0.0' ); semiver( '1.2.3' , '1.2.3' ); semiver( '2.1.0' , '1.9.0' ); semiver( '1.9.1' , '1.9.0' ); semiver( '10.0.0' , '1.0.0' ); semiver( '10.0.0' , '8.9.0' ); semiver( '1.2.3-next.10' , '1.2.3-next.6' ); semiver( '2.0.0-alpha-10' , '2.0.0-alpha-6' ); semiver( '2.0.0-beta.1' , '2.0.0-alpha.8' ); semiver( '1.9.0' , '2.1.0' ); semiver( '1.9.0' , '1.9.1' ); semiver( '1.0.0' , '10.0.0' ); semiver( '8.9.0' , '10.0.0' ); semiver( '1.2.3-next.6' , '1.2.3-next.10' ); semiver( '2.0.0-alpha-6' , '2.0.0-alpha-10' ); semiver( '2.0.0-alpha.8' , '2.0.0-beta.1' ); [ '4.11.6' , '4.2.0' , '1.5.19' , '1.5.5' , '1.0.0' , '1.0.0-rc.1' , '1.2.3' , '1.2.3-alpha' , '1.0.0-alpha.1' , '1.0.0-alpha' , '1.0.0-beta.11' , '1.0.0-beta' ].sort(semiver);

API

Returns: Number

0 indicates that a is equal to b

indicates that is equal to -1 indicates that a is less than b

indicates that is less than 1 indicates that a is greater than b

a

Type: String

The input string to compare.

b

Type: String

The string to compare against.

License

MIT © Luke Edwards