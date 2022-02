Install: npm install semaphore

Limit simultaneous access to a resource.

var sem = require ( 'semaphore' )(capacity); sem.take(fn[, n= 1 ]) sem.take(n, fn) sem.leave([n]) sem.available([n])

var sem = require ( 'semaphore' )( 1 ); var server = require ( 'http' ).createServer( function ( req, res ) { sem.take( function ( ) { expensive_database_operation( function ( err, res ) { sem.leave(); if (err) return res.end( "Error" ); return res.end(res); }); }); });

var sem = require ( 'semaphore' )( 2 ); var server = require ( 'http' ).createServer( function ( req, res ) { res.write( "Then good day, madam!" ); sem.take( function ( ) { res.end( "We hope to see you soon for tea." ); sem.leave(); }); });

var sem = require ( 'semaphore' )( 10 ); var server = require ( 'http' ).createServer( function ( req, res ) { sem.take( function ( ) { res.end( "." ); setTimeout(sem.leave, 500 ) }); });

License

MIT