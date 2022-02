Semantic UI's Components

Components and mixins to use with Vue 2

Installation

$ npm install semantic-ui-vue2

Include Semantic UI's CSS in your HTML. See official docs.

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/semantic-ui/2.2.7/semantic.min.css" >

Usage

Imports

Import the global mixin to use all the components. See example below.

Components

Import individual components.

Grid – component

– component Row – component

– component Column – component

– component Checkbox – component

– component Dropdown – component

– component Input – component

– component Label – component

– component Form – component

– component Field – component

import {ComponentName} from 'semantic-ui-vue2' export default { components : { 'component-name' : ComponentName, … }, … }

Collections

Mixins to import related components at once

Grid – ui-grid , ui-row , ui-column

– , , Form – ui-form , ui-field

import {Collections} from 'semantic-ui-vue2' export default { mixins : [Collections.CollectionName] … }

Example

App.vue :

< template lang = "html" > < ui-grid container > < ui-row > < ui-column > Lorem ipsum dolor sit amet </ ui-column > </ ui-row > </ ui-grid > </ template > < script > import {Mixin} from 'semantic-ui-vue2' export default { mixins : [Mixin] } </ script >

Result: