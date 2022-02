Sell

Cross-browser text selection made simple

Install

npm install sell --save

Use

Note that el must be either an <input> element or a <textarea> .

sell(el)

Returns an object like { start: 1, end: 3 } indicating where the selection starts and ends.

sell(el, p)

Sets text selection on element el to a range p , like the ones returned from sell(el) . Note that you can set either start or end to the special 'end' value, in which case el.value.length will be used.

License

MIT