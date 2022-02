Generate a self signed x509 certificate from node.js.

Install

npm install selfsigned

Usage

var selfsigned = require ( 'selfsigned' ); var attrs = [{ name : 'commonName' , value : 'contoso.com' }]; var pems = selfsigned.generate(attrs, { days : 365 }); console .log(pems)

Async

selfsigned.generate(attrs, { days : 365 }, function ( err, pems ) { console .log(pems) });

Will return the following like this:

{ private : '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r

MIICXAIBAAKBgQCBFMXMYS/+RZz6+qzv+xeqXPdjw4YKZC4y3dPhSwgEwkecrCTX\r

sR6boue+1MjIqPqWggXZnotIGldfEN0kn0Jbh2vMTrTx6YwqQ8tceBPoyuuqcYBO\r

OONAcKOB3MLnZbyOgVtbyT3j68JE5V/lx6LhpIKAgY0m5WIuaKrW6mvLXQIDAQAB\r

AoGAU6ODGxAqSecPdayyG/ml9vSwNAuAMgGB0eHcpZG5i2PbhRAh+0TAIXaoFQXJ\r

aAPeA2ISqlTJyRmQXYAO2uj61FzeyDzYCf0z3+yZEVz3cO7jB5Pl6iBvzbxWuuuA\r

cbJtWLhWtW5/jioc8F0EAzZ+lkC/XuVJdwKHDmwt2qvJO+ECQQD+dvo1g3Sz9xGw\r

21n+fDG5i4128+Qh+JPgh5AeLuXSofc1HMHaOXcC6Wu/Cloh7QAD934b7W0A7VoD\r

dLd/JLyFAkEAgdwjryyvdhy69e516IrPB3b+m4rggtntBlZREMrk9tOzeIucVO3W\r

tKI3FHm6JebN2gVcG+rZ+FaDPo+ifJkW+QJBAPojrMwEACmUevB2f9246gxx0UsY\r

bq6yM3No71OsWEEY8/Bi53CEQqg7Gq5+F6H33qcHmBEN8LQTngN9rY+vZh0CQBg0\r

qJImii5B/LeK03+dICoMDDmCEYdSh9P+ku3GZBd+Lp3xqBpMmxDgi9PNPN2DwCs7\r

hIfPpwGbXqtyqp7/CkECQB4OdY+2FbCciI473eQkTu310RMf8jElU63iwnx4R/XN\r

/mgqN589OfF4SS0U/MoRzYk9jF9IAJN1Mi/571T+nw4=\r

-----END RSA PRIVATE KEY-----\r

' , public : '-----BEGIN PUBLIC KEY-----\r

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCBFMXMYS/+RZz6+qzv+xeqXPdj\r

w4YKZC4y3dPhSwgEwkecrCTXsR6boue+1MjIqPqWggXZnotIGldfEN0kn0Jbh2vM\r

TrTx6YwqQ8tceBPoyuuqcYBOOONAcKOB3MLnZbyOgVtbyT3j68JE5V/lx6LhpIKA\r

gY0m5WIuaKrW6mvLXQIDAQAB\r

-----END PUBLIC KEY-----\r

' , cert : '-----BEGIN CERTIFICATE-----\r

MIICjTCCAfagAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBpMRQwEgYDVQQDEwtleGFt\r

cGxlLm9yZzELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgTCFZpcmdpbmlhMRMwEQYDVQQH\r

EwpCbGFja3NidXJnMQ0wCwYDVQQKEwRUZXN0MQ0wCwYDVQQLEwRUZXN0MB4XDTEz\r

MDgxMzA1NDAyN1oXDTE0MDgxMzA1NDAyN1owaTEUMBIGA1UEAxMLZXhhbXBsZS5v\r

cmcxCzAJBgNVBAYTAlVTMREwDwYDVQQIEwhWaXJnaW5pYTETMBEGA1UEBxMKQmxh\r

Y2tzYnVyZzENMAsGA1UEChMEVGVzdDENMAsGA1UECxMEVGVzdDCBnzANBgkqhkiG\r

9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAgRTFzGEv/kWc+vqs7/sXqlz3Y8OGCmQuMt3T4UsI\r

BMJHnKwk17Eem6LnvtTIyKj6loIF2Z6LSBpXXxDdJJ9CW4drzE608emMKkPLXHgT\r

6MrrqnGATjjjQHCjgdzC52W8joFbW8k94+vCROVf5cei4aSCgIGNJuViLmiq1upr\r

y10CAwEAAaNFMEMwDAYDVR0TBAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAvQwJgYDVR0RBB8w\r

HYYbaHR0cDovL2V4YW1wbGUub3JnL3dlYmlkI21lMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GB\r

AC9hGQlDh8anNo1YDJdG2mYqOQ5uybJV++kixblGaOkoDROPsWepUpL6kMDUtbAM\r

4uXTyFkvlUQSaQkhNgOY5w/BRIAkCIu6u4D4XcjlCdwFq6vcKMEuWTHMAlBWFla3\r

XJZAPO10PHuDen7JeMOUf1Re7lRFtwfRGAvVYmrvYFKv\r

-----END CERTIFICATE-----\r

' }

Attributes

for attributes, please refer to: https://github.com/digitalbazaar/forge/blob/master/lib/x509.js

Options

var pems = selfsigned.generate( null , { keySize : 2048 , days : 30 , algorithm : 'sha256' , extensions : [{ name : 'basicConstraints' , cA : true }], pkcs7 : true , clientCertificate : true , clientCertificateCN : 'jdoe' });

You can avoid key pair generation specifying your own keys ( { keyPair: { publicKey: '-----BEGIN PUBLIC KEY-----...', privateKey: '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----...' } )

Generate Client Certificates

If you are in an environment where servers require client certificates, you can generate client keys signed by the original (server) key.

var pems = selfsigned.generate( null , { clientCertificate : true }); console .log(pems)

Will return the following like this:

{ private : '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r

MIICXQIBAAKBgQDLg/kS4dCPVu96sbK6MQuUPmhqnF8SeBXVHH18h+0BTj7HqnrA\r

A75hNVIiSLTChvpzQ0qi2Ju7O2ESUOdx7cvGiftGuZLiI8uL2HVlYuX+wQTIoRHx\r

9nxv56TIiqnPg5d05vSTLXoiJg5uac3a6+4vnhhTo0XRRXVVboZsfNpuGQIDAQAB\r

AoGAfhCd9QhUPLZJWeNBJvzCg221GHUMn1Arlfsz8DPyp+BkGyKLLu4iu+xfmEUZ\r

U3ZxJX0FeqJatTwvAT2EYJpAovx+F37PWFTLAS6T57WI1O5Lj1pTIKVkLrasNQgF\r

l6qFD3cvEtCZve4LiwDoJ52FO2OtcDcMJ0r2oqbCXSDIlAECQQDnkkxKcTejBZGH\r

yYEXG9hAznnEZ63LLzlHHF2cIPfxT+9826Wm0IzBxn8Wr4hcAbNx3bVKgsU9p7xA\r

fKnSqObhAkEA4PwCjPQqxFpiYUmNt7htb8nCEvUDD/QSDyxAH/uJzfr6gOJOD5nT\r

5gZYblC+CCMDkgDUpro6oATNyeRNoU3GOQJBANdaW26DWZ1WqV9hCpcGAxdJrT30\r

uVASq66w93Ehy9LzZqFz1tqKacwvH7NmLGZ8AngrGdSgRnOvEMfb50aMYqECQDcG\r

zCTnbzJZHOjIkaXWsMV/pjz2ugoD2wrk+sYXwoujj/NH5mnAaOhAsw5AJ0pcLfpe\r

w6QHtmD+68ouUaJbIFkCQQDeu0AXAp6Kbk6570i2DpGUSnkRdGCGS+3ekqqJUpE7\r

fVUSx1nCF1sPD0p+pO8Rj3i87iI4MlblQRm/wVkrkjiR\r

-----END RSA PRIVATE KEY-----\r

' , public : '-----BEGIN PUBLIC KEY-----\r

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDLg/kS4dCPVu96sbK6MQuUPmhq\r

nF8SeBXVHH18h+0BTj7HqnrAA75hNVIiSLTChvpzQ0qi2Ju7O2ESUOdx7cvGiftG\r

uZLiI8uL2HVlYuX+wQTIoRHx9nxv56TIiqnPg5d05vSTLXoiJg5uac3a6+4vnhhT\r

o0XRRXVVboZsfNpuGQIDAQAB\r

-----END PUBLIC KEY-----\r

' , cert : '-----BEGIN CERTIFICATE-----\r

MIIClTCCAf6gAwIBAgIJdMZqoEeGMVYKMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGkxFDASBgNV\r

BAMTC2V4YW1wbGUub3JnMQswCQYDVQQGEwJVUzERMA8GA1UECBMIVmlyZ2luaWEx\r

EzARBgNVBAcTCkJsYWNrc2J1cmcxDTALBgNVBAoTBFRlc3QxDTALBgNVBAsTBFRl\r

c3QwHhcNMTUxMDI5MTMwNjA1WhcNMTYxMDI4MTMwNjA1WjBpMRQwEgYDVQQDEwtl\r

eGFtcGxlLm9yZzELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgTCFZpcmdpbmlhMRMwEQYD\r

VQQHEwpCbGFja3NidXJnMQ0wCwYDVQQKEwRUZXN0MQ0wCwYDVQQLEwRUZXN0MIGf\r

MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDLg/kS4dCPVu96sbK6MQuUPmhqnF8S\r

eBXVHH18h+0BTj7HqnrAA75hNVIiSLTChvpzQ0qi2Ju7O2ESUOdx7cvGiftGuZLi\r

I8uL2HVlYuX+wQTIoRHx9nxv56TIiqnPg5d05vSTLXoiJg5uac3a6+4vnhhTo0XR\r

RXVVboZsfNpuGQIDAQABo0UwQzAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIC9DAm\r

BgNVHREEHzAdhhtodHRwOi8vZXhhbXBsZS5vcmcvd2ViaWQjbWUwDQYJKoZIhvcN\r

AQEFBQADgYEAj1Yyyb0R9KRFjIWNFi6RErB/riWylW4CdOK1hOyJZ+VRBWeYLKfX\r

i///V+tqRvLlYY5x5DnrjXbDjBy0CZuN/J772/Srgp7Nl5cn92zynMJK1q4MEEs3\r

AE/FO85R0HbGEp+IrwUwDOLR6omBFVdh1EUOTcQU2jLZNbWvLDiWbDo=\r

-----END CERTIFICATE-----\r

' , clientprivate : '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r

MIICWwIBAAKBgQDjR5FrrdZ1jirqkx3KMPnGjrcObj/vmztWTEZ1kX6gTskQugJU\r

oxktzwDZza4jYODC6Ud2jouFLWeAi5BDSAeLwAQb951qVD9zVsmQ+63V/mvSJUoj\r

igwj7YjcxyReJ17F0YgjceqrkZaPM8YRo8h1fj1JdPc4ZOUgA5ASZ0h2ewIDAQAB\r

AoGAfB5DbjibG8ut6Di7VgX1AdhCY+EVjXaKqxAwklgIfOdJqpbKWwpO39NiNY+7\r

f5qSZB8dZcNmsi4fjfWprPSTGVkk1Qp2uibtFS4MhbLEeyy4cgZfMIBQY+HD0Asf\r

1NU7WTY5QfzgH3HAKuWpUEWdar/jE+hDPA+wnsMg+TgGARECQQDzlc+5WA9JsG9f\r

wNRzhMGRxDP4QLmL0iLWupF4BMP/k4OLMjDtzWl725WJ4FjCzML7mSmkWWe/P8f5\r

wrbR+e8lAkEA7t0CEsiIw8BE55YMuGIz5xI0QDnuwNWmCEmq6+ZziW3L+EuAr1S4\r

DORqBYm5DuRvBWkWE9Sld0a8vNqWh58tHwJAP1ZYEhicuQuAmkRYucTuVEnRPZ8O\r

4BV+65jNlIigskcYMEyXvm3oHMWnJ5fHXLfDh4p28n4w5ODfzcjcotK7ZQJAE7bX\r

8fbtGsLmrPp8aEdqozqkZ1ygsPexMWPrIHcvt/sA56hLoazrV90ORxC73lfKNfcb\r

ZF2bnoGPGEMuQ1lG3wJAPnHysm3DgbSHZQiXWMjF4YDRRV2AeOqX1fmlSeMErwdj\r

cwIs+ikIBnOwUOh6liJ7yK1YnckDTZTOfUDyG+vdFQ==\r

-----END RSA PRIVATE KEY-----\r

' , clientpublic : '-----BEGIN PUBLIC KEY-----\r

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDjR5FrrdZ1jirqkx3KMPnGjrcO\r

bj/vmztWTEZ1kX6gTskQugJUoxktzwDZza4jYODC6Ud2jouFLWeAi5BDSAeLwAQb\r

951qVD9zVsmQ+63V/mvSJUojigwj7YjcxyReJ17F0YgjceqrkZaPM8YRo8h1fj1J\r

dPc4ZOUgA5ASZ0h2ewIDAQAB\r

-----END PUBLIC KEY-----\r

' , clientcert : '-----BEGIN CERTIFICATE-----\r

MIICSzCCAbSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBpMRQwEgYDVQQDEwtleGFt\r

cGxlLm9yZzELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgTCFZpcmdpbmlhMRMwEQYDVQQH\r

EwpCbGFja3NidXJnMQ0wCwYDVQQKEwRUZXN0MQ0wCwYDVQQLEwRUZXN0MB4XDTE1\r

MTAyOTEzMDYwNVoXDTE2MTAyOTEzMDYwNVowbjEZMBcGA1UEAxMQSm9obiBEb2Ug\r

amRvZTEyMzELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgTCFZpcmdpbmlhMRMwEQYDVQQH\r

EwpCbGFja3NidXJnMQ0wCwYDVQQKEwRUZXN0MQ0wCwYDVQQLEwRUZXN0MIGfMA0G\r

CSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDjR5FrrdZ1jirqkx3KMPnGjrcObj/vmztW\r

TEZ1kX6gTskQugJUoxktzwDZza4jYODC6Ud2jouFLWeAi5BDSAeLwAQb951qVD9z\r

VsmQ+63V/mvSJUojigwj7YjcxyReJ17F0YgjceqrkZaPM8YRo8h1fj1JdPc4ZOUg\r

A5ASZ0h2ewIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBACOUglBxJ80jzR3DSSMrgRav\r

7deKUPShEPC3tbVrc3LHPGpCEJUC309aK2mbMwz2jX78tr/ezePELKbyRggUvVgN\r

B0XdIQkpR9X4mPdtFYkMiWKNVYKd79r0kolprgFPryhT3jsICIOnwE1Ur23Q+Fk2\r

nizRS0HY4Q25JLCmsWWy\r

-----END CERTIFICATE-----\r

' }

To override the default client CN of john doe jdoe123 , add another option for clientCertificateCN :

var pems = selfsigned.generate( null , { clientCertificate : true , clientCertificateCN : 'FooBar' });

License

MIT