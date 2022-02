Selenium Grid Status

A Selenium grid has no public API to get a list of browers attached and available to test with.

This module parses /grid/console and returns a JSON array of the browers that are available.

Install

npm install selenium-grid-status

Usage

var grid = require ( 'selenium-grid-status' ); grid.available({ host : '10.0.1.25' , port : 1337 , }, function ( err, status ) { if (err) { console .log( 'Error' , err); process.exit( 1 ); } console .log( JSON .stringify(status, null , 4 )); console .log( 'There are' , status.configs.length, 'node server available with' , status.browsers.length, 'browsers attached and ready' ); });

This should print something like this: