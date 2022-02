SelectPage

A simple style and powerful selection jQuery plugin, including ajax remote data, autocomplete, pagination, tags, i18n and keyboard navigation features









Examples and Documentation

Explorer on

简体中文文档

The Vuejs version: v-selectpage

Features

a jQuery(1.x) plugin

highly customized

compatible with no UI framework of the program, but it is recommended to use at least normalize.css

quick search item by input autocomplete

use keybord to quick navigate

multiple select by tag form

screen edges handle

custom content render

i18n supports, provide 6 languages

server side data supports

Browsers support



IE / Edge

Firefox

Chrome

Safari

Opera IE8, IE9, IE10, IE11, Edge Firefox 18+ Chrome 49+ Safari 10+ Opera 36+

Plugin Preview

Multiple Selection with Tags form

Regular select mode ( single selection )

List only ( pagination bar close, disable typing to quick search, select only )

Installation

Download SelectPage plugin zip file by last release, or click me to download SelectPage

or use NPM

npm install selectpage

Usage

As you can see in the Demo Page, you will need to include:

jQuery library (1.10.2+), untest on jquery2.x & 3.x

The JavaScript file selectpage.js (or its minified version selectpage.min.js )

(or its minified version ) The css file selectpage.css

Including files

< script type = "text/javascript" src = "jquery.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "selectpage.css" type = "text/css" > < script type = "text/javascript" src = "selectpage.js" > </ script >

HTML input element set

the SelectPage plugin just need put a input tag in the page

< input type = "text" id = "selectpage" >

Javascript init plugin

var data = [ { id : 1 , name : 'Chicago Bulls' , desc : '芝加哥公牛' }, { id : 2 , name : 'Cleveland Cavaliers' , desc : '克里夫兰骑士' }, { id : 3 , name : 'Detroit Pistons' , desc : '底特律活塞' }, { id : 4 , name : 'Indiana Pacers' , desc : '印第安纳步行者' } ] $( '#selectpage' ).selectPage({ showField : 'desc' , keyField : 'id' , data : data })

Stargazers over time

Options

The plugin initialize options

data

type: string | object

default: undefined

data source (string:ajax search URL | object:JSON format array)

$( '#selectpage' ).selectPage({ data : 'https://some-site/some-route' }) var data = [{ a : 1 , b : 2 , c : 3 },{...}] $( '#selectpage' ).selectPage({ data : data })

lang

type: string

default: 'cn'

plugin language

code language cn chinese en english de german es spanish ja japanse pt-br Brazilian Portuguese

multiple

type: boolean

default: false

whether it is multi-select mode(use tags mode)

pagination

type: boolean

default: true

paging or not

listSize

type: number

default: 10

the list shows the number of items, and the other items are displayed in a scroll bar,it only work on pagination : false

multipleControlbar

type: boolean

default: true

whether to enable the multi-select mode control button area,only work on multiple: true

maxSelectLimit

type: number

default: 0

maximum number of selections in multi-select mode,0 is unlimited

selectToCloseList

type: boolean

default: true

is close list after item select,it only work on multiple:true

initRecord

type: string

default: undefined

the initial value of the plugin, The value will match the option.keyField field, and if it matches, it will be automatically selected and highlighted

dbTable

type: string

default: 'tbl'

use this parameter to set the corresponding data table name in server side(ajax) mode

keyField

type: string

default: 'id'

value field, usually the contents of the field will be automatically saved in the hidden domain

showField

type: string

default: 'name'

the result is used to display the name of the attribute

searchField

type: string

default: undefined

query field, set server side query field when data source is server side mode, if not set default use of option.showField

andOr

type: string

default: 'AND'

multiple keywords search type ('AND' or 'OR')

orderBy

type: string[]

default: undefined

result data sort type, default use showField specified field

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... orderBy : [ 'id desc' ] })

pageSize

type: number

default: 10

the number of records per page

params

type: function (): object return object

default: undefined

send request params for server side data source(ajax)

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... params : function ( ) { return { name : 'aa' , sex : 1 } } })

formatItem

type: function (data: object): string data object row data object format return string

default: undefined

list item display content formatting

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... formatItem : function ( data ) { return data.a + '(' + data.b + ')' } })

focusDropList

type: boolean

default: true

when input box get focus,drop the list

autoSelectFirst

type: boolean

default: true

whether to automatically select the first item in the list (enter the keyword query mode, use the mouse directly does not trigger)

autoFillResult

type: boolean

default: true

whether to automatically fill the content, if the list item is highlighted, in the focus away from the control, automatically set the item for the selected content

noResultClean

type: boolean

default: true

enter the keyword to query and no item match,when focus leave plugin,whether to clear enter keywords

selectOnly

type: boolean

default: false

select only mode,the input box can not enter any word

inputDelay

type: number

default: 0.5(second)

enter the keyword query delay, work on server side(ajax) mode

eSelect

type: function (data: object|object[]): void data object | array selected row or rows data(json)

default: undefined

item selected callback

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... eSelect : function ( data ) { console .log(data) } })

eOpen

type: function (self: object): void self object plugin inner object

default: undefined

before show up result list callback

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... eOpen : function ( self ) { console .log(self) } })

eAjaxSuccess

type: function (data: object): object data object server side return data(json) return object convert to SelectPage required data format

default: undefined

in server side mode, this is the callback function when request success, the role of the callback is used to custom processing of the return data

server side return data for example

{ "values" : { "gridResult" : { "pageSize" : 10 , "pageNumber" : 1 , "totalRow" : 11 , "totalPage" : 2 , "listData" : [ { "name" : "name1" , "id" : "1" }, { "name" : "name2" , "id" : "2" }, { ... } ] } } }

eAjaxSuccess required data format

{ list : object[], totalRow : number }

then eAjaxSuccess code for example below

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... data: 'https://some-site/some-route' , eAjaxSuccess : function ( data ) { var dataNode = data.values.gridResult return { list : dataNode.listData, totalRow : dataNode.totalRow } } })

eTagRemove

type: function (tags: object[]): void tags object[] removed tags raw data

default: undefined

this callback function is used to close tag, when multiple : true

$( '#selectpage' ).selectPage({ ... eTagRemove : function ( tags ) { console .log(tags) } })

API

selectPageClear

selectPageClear(): void

clear all select items

$( '#selectpage' ).selectPageClear()

selectPageRefresh

selectPageRefresh(): void

refresh plugin selected items info

$( '#selectpage' ).val( 20 ) $( '#selectpage' ).selectPageRefresh()

selectPageData

selectPageData(data: object): void data array new data, the data format is same to plugin data source



change plugin data source,only work on json data source mode

var newdata = [ { a : 1 , b : 11 , c : 111 }, { a : 2 , b : 22 , c : 222 }, { ... } ] $( '#selectpage' ).selectPageData(newdata)

selectPageDisabled

selectPageDisabled(status?: boolean): void|boolean status boolean(optional) set disabled stauts. true to disabled, false to enabled return boolean(optional) plugin disabled status



get plugin disabled status or set plugin status to disabled / enabled

if ($( '#selectpage' ).selectPageDisabled()) { $( '#selectpage' ).selectPageDisabled( false ) }

selectPageText

selectPageText(): string return string selected items string content



get plugin selected items text

alert($( '#selectpage' ).selectPageText())

selectPageSelectedData

selectPageSelectedData(): object[] return object[] selected items raw datas



get selected items raw data

console .log($( '#selectpage' ).selectPageSelectedData())

License