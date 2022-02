Manipulate selection ranges on contenteditable elements.

API

getRange(el);

setRange(el, range);

isSelected(el);

Usage

import { getRange, setRange } from 'selection-ranges' ; var node = < div contenteditable /> ; let range = getRange(node); // a range such as { start: 5, end: 10 } // or null if node is currently not selected setRange(node, { start: 0, end: 30 }); // sets selection range to child nodes; does not focus node

Features

Works around browser issues and correctly handles <br/> and paragraph elements

and paragraph elements Correctly handles out-of-bounds selections

