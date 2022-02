select

Programmatically select the text of a HTML element.

Install

You can get it on npm.

npm install select --save

Or bower, too.

bower install select --save

If you're not into package management, just download a ZIP file.

Usage

Standalone

< script src = "dist/select.js" > </ script >

var input = document .querySelector( 'input' ); var result = select(input);

Browserify

var select = require ( 'select' );

var input = document .querySelector( 'input' ); var result = select(input);

License

MIT License © Zeno Rocha