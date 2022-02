SeededShuffle

Install

NPM

npm install seededshuffle

Bower

bower install seededshuffle

This project is Unlicensed. In other words, I don't care what you do with it. However, if you make something interesting, I would like to check it out.

Shuffle and unshuffle an array by seed/key.

var SeededShuffle = require( 'seededshuffle' ); var array = SeededShuffle.shuffle(< array >,<seed>[, copy ]); // Returns an array or null . var array = SeededShuffle.unshuffle(< array >,<seed>[, copy ]); // Returns an array or null . Array - The array to shuffle. Seed - The key to shuffle your array . Copy * - Make a copy of the array instead of overwriting it. * Optional. SeededShuffle.seed - The seed number used to shuffle your key. If you use a string as a seed it is converted to a number. SeededShuffle.strSeed - The string used for the seed ( if any ).

Examples:

var ss = require ( 'seededshuffle' ); var arrays = [ [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ], [ "a" , "b" , "c" , "d" , "e" , "f" , "g" , "h" , "i" , "j" , "k" , "l" , "m" , "n" , "o" , "p" , "q" , "r" , "s" , "t" , "u" , "v" , "w" , "x" , "y" , "z" ], ]; var keys = [ "Example key 1." , Date .now(), Math .PI, "Example key 4." , false , ]; for ( var num in arrays) { console .log( "

--- Array " +arrays[num]+ " ---" ); for ( var key in keys) { var shuff = ss.shuffle(arrays[num],keys[key], true ), ushuff = ss.unshuffle(shuff,keys[key], true ); console .log( " --- Key " +keys[key]+ " ---" ); console .log( "Shuffled: " +(shuff?shuff: "returned was empty!" )); console .log( "Unshuffled: " +(ushuff?ushuff: "returned was empty!" )); console .log(); }; };