Generate random numbers with a seed, useful for reproducible tests

Installation

npm install seed-random

API

var assert = require ( 'assert' ); var seed = require ( '../' ); var trueRandomA = seed(); var trueRandomB = seed(); assert(trueRandomA() != trueRandomB()); var fakeRandomA = seed( 'foo' ); var fakeRandomB = seed( 'foo' ); assert(fakeRandomA() == fakeRandomB()); var fakeRandomC = seed( 'foo' , { entropy : true }); var fakeRandomD = seed( 'foo' , { entropy : true }); assert(fakeRandomC() != fakeRandomD()); seed( 'foo' , { global : true }); var numA = Math .random(); seed( 'foo' , { global : true }); var numB = Math .random(); assert(numA == numB); seed.resetGlobal();

License

MIT