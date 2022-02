Constant-time comparison algorithm to prevent timing attacks for Node.js. Copied from cryptiles by C J Silverio.

If you're targeting Node.js v6.6.0+, use crypto.timingSafeEqual instead.

Installation

$ npm install secure-compare

Usage

var compare = require ( 'secure-compare' ); compare( 'hello world' , 'hello world' ).should.equal( true ); compare( '你好世界' , '你好世界' ).should.equal( true ); compare( 'hello' , 'not hello' ).should.equal( false );

Tests

npm test

License

secure-compare is released under the MIT license.