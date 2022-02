A base class for sdk with some common & useful functions.

Constructor argument:

.ready(flagOrFunction) flagOrFunction is optional, and the argument type can be Boolean, Error or Function. client.ready( true ); client.ready( new Error ( 'init failed' )); client.ready( err => { if (err) { console .log( 'client init failed' ); console .error(err); return ; } console .log( 'client is ready' ); }); client.ready() .then( () => { ... }) .catch( err => { ... }); yield client.ready();

.isReady getter detect client start ready or not.

.on(event, listener) wrap the EventEmitter.prototype.on(event, listener), the only difference is to support adding generator listener on events, except 'error' event.

once(event, listener) wrap the EventEmitter.prototype.once(event, listener), the only difference is to support adding generator listener on events, except 'error' event.

prependListener(event, listener) wrap the EventEmitter.prototype.prependListener(event, listener), the only difference is to support adding generator listener on events, except 'error' event.

prependOnceListener(event, listener) wrap the EventEmitter.prototype.prependOnceListener(event, listener), the only difference is to support adding generator listener on events, except 'error' event.

addListener(event, listener) wrap the EventEmitter.prototype.addListener(event, listener), the only difference is to support adding generator listener on events, except 'error' event. client.on( 'data' , function * ( data ) { }); client.once( 'foo' , function * ( bar ) { }); client.on( 'error' , err => { console .error(err.stack); });

.await(event) : await an event, return a promise, and it will resolve(reject if event is error ) once this event emmited. co( function * ( ) { const data = yield client.await( 'data' ); });

.awaitFirst(event) : await the first event in a set of event pairs, return a promise, and it will clean up after itself. co( function * ( ) { const o = yield client.awaitFirst([ 'foo' , 'bar' ]); if (o.event === 'foo' ) { } if (o.event === 'bar' ) { } });

._close() : The _close() method is called by close , It can be overridden by child class, but should not be called directly. It must return promise or generator.