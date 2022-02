原文地址 https://github.com/fa-ge/Scrollload/blob/master/README.md

初衷

如今移动端站点越来越多,滚动到底部加载数据和下拉刷新的需求非常的常见,即使现在很多pc站点也会有这样的需求,比如百度首页就有。虽然简单的完成这么一个功能非常方便,但是滚动往往会成为性能的瓶颈,处理不好滚动很有可能会不流畅。既然很多页面和项目都需要,当然最需要有一个复用性高的插件。但是我却一直没找到特别好用的插件,有些需要依赖jquery,但貌似编写这样的插件时jquery并没有带来任何的便利。

Scrollload是一个无依赖,体积极小(压缩+gzip后不到3k),可配置性高(可以自定义加载时候动画,加载完后的dom,提前加载的距离),可扩展性强大(很方便做到指定容器内的滚动,多tab的滚动,异常处理,刷新重新加载等),性能好(在滚动的时候做了一些性能优化,如缓存window的高度,函数节流)的js插件。源码地址: https://github.com/fa-ge/Scrollload

解决的痛点

无依赖,配置简单,有多套滚动加载效果可选(需要单独引入对应的css,当然也有默认效果) 支持下拉刷新 在ios中,全局滚动会有很多不好的体验,我认为是可以用局部滚动来替代全局的。局部滚动也会有几个坑,但都是可解决的,也就是说全局滚动的坑目前还很难解决。该插件内置局部滚动坑的解决方案,方便使用局部滚动替代全局滚动且无副作用。具体见ios局部滚动的坑及解决方案。

兼容性

不支持ie8及以下浏览器。

示例

安装

npm install scrollload --save

使用

如果你没有用模块管理, 直接从window对象下取Scrollload对象也是可以的,打包后的js放在lib目录下,可以直接用script标签引入

同时支持模块引入

import Scrollload from 'Scrollload' const Scrollload = require ( 'Scrollload' ).default

当然也支持amd,不过我没用过。

真正用起来也非常简单。记住一点。插件会把底部DOM插入到container最后一个子节点之后。

你的dom结构是以下这样的

< div class = "scrollload-container" > < ul class = "scrollload-content" > < li > </ li > </ ul > </ div >

插件会把底部DOM就会被插在ul标签的后面。你可以按照你以前的方式操作dom。demo中我都是用这种方式来做的。 我

下面是js中的使用。

let page = 1 new Scrollload({ container : document .querySelector( '.scrollload-container' ), content : document .querySelector( '.scrollload-content' ), loadMore : function ( sl ) { if (page === 6 ) { sl.noMoreData() return } $.ajax({ type : 'GET' , url : `http://rap.taobao.org/mockjsdata/14522/getgamelist?page= ${page++} ` , dataType : 'json' , success : function ( data ) { $(sl.contentDom).append(data) sl.unLock() }, error : function ( xhr, type ) { sl.throwException() } }) }, enablePullRefresh : true , pullRefresh : function ( sl ) { $.ajax({ type : 'GET' , url : `http://rap.taobao.org/mockjsdata/14522/getgamelist?page=1` , dataType : 'json' , success : function ( data ) { $(sl.contentDom).prepend(data) sl.refreshComplete() } }) } })

参数列表

container : document .querySelector( '.scrollload-container' ), content : container.querySelector( '.scrollload-content' ), window : window , enableLoadMore : true , isInitLock : false , threshold : 10 , useLocalScrollFix : false , loadingHtml : generateHtml( '加载中...' ), noMoreDataHtml : generateHtml( '没有更多数据了' ), exceptionHtml : generateHtml( '出现异常' ), loadMore : noop, enablePullRefresh : false , notEnoughRefreshPortHtml : generateHtml( '下拉刷新' ), overRefreshPortHtml : generateHtml( '松开刷新' ), refreshingHtml : generateHtml( '正在刷新' ), pullRefresh : noop, arrivedRefreshPortHandler : noop, touchStart : noop, touchMove : noop, touchEnd : noop, overRefreshPortHandler : noop, notEnoughRefreshPortHandler : noop, calMovingDistance(start, end) { return (end - start) / 3 }, initedHandler : noop

API

方法

lock(): 锁定后不会调用loadMore方法

unLock(): 每次滚动到底部都会锁定,所以你在loadMoreFn方法中需要解锁,下次滚动到底部才能继续调用loadMoreFn

noMoreData(): 当你的数据全部加载完后调用这个方法,将显示没有更多数据的div,你也可以配置这个div,用noMoreDataHtml配置参数

refreshData(): 当你调用完noData方法后,如果你想刷新当前的数据重新加载就要调用这个方法

throwException(): 出现异常需要调用这个方法,会在底部DOM中出现相应的样式

solveException(): 当你的异常问题解决后需要调用这个方法可以继续加载数据

refreshComplete(): 下拉刷新的时候你去请求完数据后需要调用这个函数通知我。我就可以把正在刷新的状态改成刷新完成。

triggerPullResfresh(): 主动触发下拉刷新。

getOptions(): 获取配置

setOptions(obj): 修改配置。obj和new Scrollload()的第二个参数一样的格式。

setGlobalOptions(obj): 全局配置,一次配置多次时候。调用这个方法和之前的方法不一样。之前的都需要对象实例化后才能调用。这个方法直接Scrollload构造函数上调用。Scrollload.setGlobalOptions()。接受的参数和setOptions方法一样

属性

bottomDom: 底部DOM,包裹着加载中动画和没有更多数据的dom对象

isLock: 是否为锁定状态

hasMoreData: 是否还有更多数据,默认为true,调用noData方法后为false

container: 你传进来的container

content: 你传进来的content

win: 你传进来的window

isMovingDown: 下拉刷新的时候你滑动的方向

isRefreshing: 下拉刷新的时候你是否在刷新中

distance: 下拉刷新的时候你滑动的dom移动的距离,不是你手指移动的距离。这两者的关系可以通过calMovingDistance计算

交流

