原文地址 https://github.com/fa-ge/Scrollload/blob/master/README.md
如今移动端站点越来越多，滚动到底部加载数据和下拉刷新的需求非常的常见，即使现在很多pc站点也会有这样的需求，比如百度首页就有。虽然简单的完成这么一个功能非常方便，但是滚动往往会成为性能的瓶颈，处理不好滚动很有可能会不流畅。既然很多页面和项目都需要，当然最需要有一个复用性高的插件。但是我却一直没找到特别好用的插件，有些需要依赖jquery，但貌似编写这样的插件时jquery并没有带来任何的便利。
Scrollload是一个无依赖，体积极小（压缩+gzip后不到3k），可配置性高(可以自定义加载时候动画，加载完后的dom，提前加载的距离)，可扩展性强大（很方便做到指定容器内的滚动，多tab的滚动,异常处理，刷新重新加载等），性能好（在滚动的时候做了一些性能优化，如缓存window的高度，函数节流）的js插件。源码地址: https://github.com/fa-ge/Scrollload
不支持ie8及以下浏览器。
左右滑动tab并且滚动加载——复杂示例
npm install scrollload --save
如果你没有用模块管理， 直接从window对象下取Scrollload对象也是可以的，打包后的js放在lib目录下，可以直接用script标签引入
同时支持模块引入
//ES6
import Scrollload from 'Scrollload'
//commonjs
const Scrollload = require('Scrollload').default
当然也支持amd,不过我没用过。
真正用起来也非常简单。记住一点。插件会把底部DOM插入到container最后一个子节点之后。
你的dom结构是以下这样的
<div class="scrollload-container">
<ul class="scrollload-content">
<li></li>
</ul>
</div>
插件会把底部DOM就会被插在ul标签的后面。你可以按照你以前的方式操作dom。demo中我都是用这种方式来做的。 我
下面是js中的使用。
let page = 1
new Scrollload({
// container 和 content 两个配置的默认取的scrollload-container和scrollload-content类的dom。只要你按照以上的dom结构写，这两个配置是可以省略的
container: document.querySelector('.scrollload-container'),
content: document.querySelector('.scrollload-content'),
loadMore: function(sl) {
if (page === 6) {
// 没有数据的时候需要调用noMoreData
sl.noMoreData()
return
}
// 我这里用jquery的不是因为需要jquery，只是jquery的语法看起来比较简单。大家都认识。
// 如果你不是用jquery，可以看看原生的insertAdjacentHTML方法来替代append
$.ajax({
type: 'GET',
url: `http://rap.taobao.org/mockjsdata/14522/getgamelist?page=${page++}`,
dataType: 'json',
success: function(data){
// contentDom其实就是你的scrollload-content类的dom
$(sl.contentDom).append(data)
// 处理完业务逻辑后必须要调用unlock
sl.unLock()
},
error: function(xhr, type){
// 加载出错，需要执行该方法。这样底部DOM会出现出现异常的样式。
sl.throwException()
}
})
},
// 你也可以关闭下拉刷新
enablePullRefresh: true,
pullRefresh: function (sl) {
$.ajax({
type: 'GET',
url: `http://rap.taobao.org/mockjsdata/14522/getgamelist?page=1`,
dataType: 'json',
success: function(data){
$(sl.contentDom).prepend(data)
// 处理完业务逻辑后必须要调用refreshComplete
sl.refreshComplete()
}
})
}
})
// 以下是配置参数及其默认内容
// 容器
container: document.querySelector('.scrollload-container'),
// 列表内容
content: container.querySelector('.scrollload-content'),
// 视窗(默认是window，如果是局部滚动需要设置滚动的dom)
window: window,
// 是否开启加载更多(默认开启，如果关闭则滚动到底部则不再出现加载更多)
enableLoadMore: true,
// 初始化的时候是否锁定，锁定的话则不会去加载更多。由于这个插件实例化后默认是没有锁定的所以会去调用loadMore，但其实在多个tab的情况下是不应该一实例化完后就去调用的。所以有了这个参数。
isInitLock: false,
// 阀值 (滚动到底部提前加载的距离)
threshold: 10,
// 修复局部滚动的坑。参见ios局部滚动的坑及解决方案 https://zhuanlan.zhihu.com/p/24837233
useLocalScrollFix: false,
// 底部加载中的html
loadingHtml: generateHtml('加载中...'),
// 底部没有更多数据的html
noMoreDataHtml: generateHtml('没有更多数据了'),
// 底部出现异常的html
exceptionHtml: generateHtml('出现异常'),
// 加载更多的回调
loadMore: noop,
// 是否开启下拉刷新
enablePullRefresh: false,
// 顶部下拉刷新的html
notEnoughRefreshPortHtml: generateHtml('下拉刷新'),
// 顶部松开刷新的html
overRefreshPortHtml: generateHtml('松开刷新'),
// 顶部正在刷新的html
refreshingHtml: generateHtml('正在刷新'),
// 下拉刷新的回调
pullRefresh: noop,
// 到达刷新点的回调(包括向上和向下，可以通过isMovingDown判断方向)
arrivedRefreshPortHandler: noop,
// 开始滑动的回调
touchStart: noop,
// 滑动时的回调
touchMove: noop,
// 滑动中松开手指的回调
touchEnd: noop,
// 超过可刷新位置后的监听函数
overRefreshPortHandler: noop,
// 未超过可刷新位置前的监听函数
notEnoughRefreshPortHandler: noop,
// 计算下拉的阻力函数
calMovingDistance(start, end) {
return (end - start) / 3
},
// 实例化完后的回调
initedHandler: noop
如果你有好的加载更多动画的效果，可以在loading-demos文件夹下写一些自己的demo,然后提一个pr给我。
当然用的时候有什么建议都可以和我提，有什么不懂得也可以和我提。任何形式和我提都可以。