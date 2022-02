Smooth window scroll to position with requestAnimationFrame and Tween.

Installation

$ component install component/scroll- to

API

Scroll to the given point (x, y) with the given options :

ease easing function defaulting to "out-circ" (view ease for more)

easing function defaulting to "out-circ" (view ease for more) duration animation duration defaulting to 1000

var scrollTo = require ( 'scroll-to' ); scrollTo( 500 , 1200 , { ease : 'out-bounce' , duration : 1500 });

License

MIT