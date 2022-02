scroll

animates the scroll top/left position of an element (in 340 bytes)

note: you may need to polyfill requestAnimationFrame in older browsers

install

npm install scroll

use

var scroll = require ( 'scroll' ) var page = require ( 'scroll-doc' )() var ease = require ( 'ease-component' ) scroll.left(page, 200 ) scroll.top(page, 200 , function ( err, scrollTop ) { console .log(err) console .log(scrollTop) }) scroll.left(page, 200 , { ease : ease.inBounce }) scroll.left(page, 200 , { duration : 1000 }, function ( err, scrollLeft ) { }) var options = { duration : 1000 } var cancel = scroll.top(page, 200 , options, function ( err, scrollTop ) { console .log(err.message) page.removeEventListener( 'wheel' , cancel) }) page.addEventListener( 'wheel' , cancel)

note: the default easing is inOutSine from component/ease.

obey

MIT