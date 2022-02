WebGL-based rendering engine for Scratch 3.0

Installation

npm install https://github.com/LLK/scratch-render.git

Setup

< html lang = "en" > < head > < meta charset = "UTF-8" > < title > Scratch WebGL rendering demo </ title > </ head > < body > < canvas id = "myStage" > </ canvas > < canvas id = "myDebug" > </ canvas > </ body > </ html >

var canvas = document .getElementById( 'myStage' ); var debug = document .getElementById( 'myDebug' ); var renderer = new require ( 'scratch-render' )(canvas); renderer.setDebugCanvas(debug); function drawStep ( ) { renderer.draw(); requestAnimationFrame(drawStep); } drawStep(); var worker = new Worker( 'worker.js' ); renderer.connectWorker(worker);

Standalone Build

npm run build

< script src = "/path/to/render.js" > </ script > < script > var renderer = new window .RenderWebGLLocal(); </ script >

Testing

npm test

