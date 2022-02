User documentation

Head over to the user docs to learn more about the project and its roadmap.

Tutorial

If you'd like to find out how to use scalameta, see this tutorial.

Team

The current maintainers (people who can merge pull requests) are:

David Dudson - @DavidDudson

Ólafur Páll Geirsson - @olafurpg

Krzysztof Bochenek - @kpbochenek

Mikhail Mutcianko - @mutcianm

Max Ovsiankin - @maxov

Gabriele Petronella - @gabro

Denys Shabalin - @densh

An up-to-date list of contributors is available here: https://github.com/scalameta/scalameta/graphs/contributors.