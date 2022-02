sass-variables loader for webpack

Usage

Documentation: Using loaders

require ( "sass-variables!variables.scss" );

sass-variables-loader works with raw sass files, if you're using other scss loaders in your webpack config (for example sass-loader ), be sure to either:

Exclude your variables files from other scss loaders config, e.g. exclude: ["/path/to/variables.scss"]

Disable other configured loaders when requiring your variables files, e.g. require("!!sass-variables!variables.scss")

License

MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)