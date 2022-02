Useful utilities for working with Sass

It includes functions for using SVG inline, generating random colors, system font stack, PRNG, and more…

Install

npm install sass-extras

Supported browsers

Latest Chrome, Firefox, and Safari.

Usage

@ import './node_modules/sass-extras/index' ;

Or with sass-loader :

@ import '~sass-extras/index' ;

Docs

Read the docs.

