saslprep

Stringprep Profile for User Names and Passwords, rfc4013

Usage

const saslprep = require ( 'saslprep' ) saslprep( 'password\u00AD' ) saslprep( 'password\u0007' )

API

saslprep(input: String, opts: Options): String

Normalize user name or password.

Options.allowUnassigned: bool

A special behavior for unassigned code points, see https://tools.ietf.org/html/rfc4013#section-2.5. Disabled by default.

License

MIT, 2017-2019 (c) Dmitriy Tsvettsikh