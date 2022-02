NodeJS remote for Samsung SmartTV

Module for integration of Samsung SmartTV with your NodeJS application. Tested with Samsung D6000 TV.

Inspired by this topic http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792

Installation

Requires Node v8 or above.

npm install samsung-remote --save

Usage

const SamsungRemote = require ( 'samsung-remote' ); const remote = new SamsungRemote({ ip : '192.168.1.13' }); remote.send( 'KEY_VOLUP' , (err) => { if (err) { throw new Error (err); } else { } }); remote.isAlive( ( err ) => { if (err) { throw new Error ( 'TV is offline' ); } else { console .log( 'TV is ALIVE!' ); } });

FAQ

Q: How do I find the ip address of my samsung tv? A: Open your TV menu and navigate to network. There you can setup a static ip for your TV

Remote Keys

KEY_MENU KEY_UP KEY_DOWN KEY_LEFT KEY_RIGHT KEY_3 KEY_VOLUP KEY_4 KEY_5 KEY_6 KEY_VOLDOWN KEY_7 KEY_8 KEY_9 KEY_MUTE KEY_CHDOWN KEY_0 KEY_CHUP KEY_PRECH KEY_GREEN KEY_YELLOW KEY_CYAN KEY_ADDDEL KEY_SOURCE KEY_INFO KEY_PIP_ONOFF KEY_PIP_SWAP KEY_PLUS100 KEY_CAPTION KEY_PMODE KEY_TTX_MIX KEY_TV KEY_PICTURE_SIZE KEY_AD KEY_PIP_SIZE KEY_MAGIC_CHANNEL KEY_PIP_SCAN KEY_PIP_CHUP KEY_PIP_CHDOWN KEY_DEVICE_CONNECT KEY_HELP KEY_ANTENA KEY_CONVERGENCE KEY_11 KEY_12 KEY_AUTO_PROGRAM KEY_FACTORY KEY_3SPEED KEY_RSURF KEY_ASPECT KEY_TOPMENU KEY_GAME KEY_QUICK_REPLAY KEY_STILL_PICTURE KEY_DTV KEY_FAVCH KEY_REWIND KEY_STOP KEY_PLAY KEY_FF KEY_REC KEY_PAUSE KEY_TOOLS KEY_INSTANT_REPLAY KEY_LINK KEY_FF_ KEY_GUIDE KEY_REWIND_ KEY_ANGLE KEY_RESERVED1 KEY_ZOOM1 KEY_PROGRAM KEY_BOOKMARK KEY_DISC_MENU KEY_PRINT KEY_RETURN KEY_SUB_TITLE KEY_CLEAR KEY_VCHIP KEY_REPEAT KEY_DOOR KEY_OPEN KEY_WHEEL_LEFT KEY_POWER KEY_SLEEP KEY_2 KEY_DMA KEY_TURBO KEY_1 KEY_FM_RADIO KEY_DVR_MENU KEY_MTS KEY_PCMODE KEY_TTX_SUBFACE KEY_CH_LIST KEY_RED KEY_DNIe KEY_SRS KEY_CONVERT_AUDIO_MAINSUB KEY_MDC KEY_SEFFECT KEY_DVR KEY_DTV_SIGNAL KEY_LIVE KEY_PERPECT_FOCUS KEY_HOME KEY_ESAVING KEY_WHEEL_RIGHT KEY_CONTENTS KEY_VCR_MODE KEY_CATV_MODE KEY_DSS_MODE KEY_TV_MODE KEY_DVD_MODE KEY_STB_MODE KEY_CALLER_ID KEY_SCALE KEY_ZOOM_MOVE KEY_CLOCK_DISPLAY KEY_AV1 KEY_SVIDEO1 KEY_COMPONENT1 KEY_SETUP_CLOCK_TIMER KEY_COMPONENT2 KEY_MAGIC_BRIGHT KEY_DVI KEY_HDMI KEY_W_LINK KEY_DTV_LINK KEY_APP_LIST KEY_BACK_MHP KEY_ALT_MHP KEY_DNSe KEY_RSS KEY_ENTERTAINMENT KEY_ID_INPUT KEY_ID_SETUP KEY_ANYNET KEY_POWEROFF KEY_POWERON KEY_ANYVIEW KEY_MS KEY_MORE KEY_PANNEL_POWER KEY_PANNEL_CHUP KEY_PANNEL_CHDOWN KEY_PANNEL_VOLUP KEY_PANNEL_VOLDOW KEY_PANNEL_ENTER KEY_PANNEL_MENU KEY_PANNEL_SOURCE KEY_AV2 KEY_AV3 KEY_SVIDEO2 KEY_SVIDEO3 KEY_ZOOM2 KEY_PANORAMA KEY_4_3 KEY_16_9 KEY_DYNAMIC KEY_STANDARD KEY_MOVIE1 KEY_CUSTOM KEY_AUTO_ARC_RESET KEY_AUTO_ARC_LNA_ON KEY_AUTO_ARC_LNA_OFF KEY_AUTO_ARC_ANYNET_MODE_OK KEY_AUTO_ARC_ANYNET_AUTO_START KEY_AUTO_FORMAT KEY_DNET KEY_HDMI1 KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ON KEY_AUTO_ARC_CAPTION_OFF KEY_AUTO_ARC_PIP_DOUBLE KEY_AUTO_ARC_PIP_LARGE KEY_AUTO_ARC_PIP_SMALL KEY_AUTO_ARC_PIP_WIDE KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_TOP KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_TOP KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_BOTTOM KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_BOTTOM KEY_AUTO_ARC_PIP_CH_CHANGE KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_SUCCESS KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_FAIL KEY_AUTO_ARC_C_FORCE_AGING KEY_AUTO_ARC_USBJACK_INSPECT KEY_AUTO_ARC_JACK_IDENT KEY_NINE_SEPERATE KEY_ZOOM_IN KEY_ZOOM_OUT KEY_MIC KEY_HDMI2 KEY_HDMI3 KEY_AUTO_ARC_CAPTION_KOR KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ENG KEY_AUTO_ARC_PIP_SOURCE_CHANGE KEY_HDMI4 KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_AIR KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_CABLE KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_SATELLITE KEY_EXT1 KEY_EXT2 KEY_EXT3 KEY_EXT4 KEY_EXT5 KEY_EXT6 KEY_EXT7 KEY_EXT8 KEY_EXT9 KEY_EXT10 KEY_EXT11 KEY_EXT12 KEY_EXT13 KEY_EXT14 KEY_EXT15 KEY_EXT16 KEY_EXT17 KEY_EXT18 KEY_EXT19 KEY_EXT20 KEY_EXT21 KEY_EXT22 KEY_EXT23 KEY_EXT24 KEY_EXT25 KEY_EXT26 KEY_EXT27 KEY_EXT28 KEY_EXT29 KEY_EXT30 KEY_EXT31 KEY_EXT32 KEY_EXT33 KEY_EXT34 KEY_EXT35 KEY_EXT36 KEY_EXT37 KEY_EXT38 KEY_EXT39 KEY_EXT40 KEY_EXT41

License

MIT