Module for integration of Samsung SmartTV with your NodeJS application. Tested with Samsung D6000 TV.
Inspired by this topic http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=12&t=1792
Requires Node v8 or above.
npm install samsung-remote --save
const SamsungRemote = require('samsung-remote');
const remote = new SamsungRemote({
ip: '192.168.1.13' // required: IP address of your Samsung Smart TV
});
remote.send('KEY_VOLUP', (err) => {
if (err) {
throw new Error(err);
} else {
// command has been successfully transmitted to your tv
}
});
// check if TV is alive (ping)
remote.isAlive((err) => {
if (err) {
throw new Error('TV is offline');
} else {
console.log('TV is ALIVE!');
}
});
Q: How do I find the ip address of my samsung tv? A: Open your TV menu and navigate to network. There you can setup a static ip for your TV
KEY_MENU
KEY_UP
KEY_DOWN
KEY_LEFT
KEY_RIGHT
KEY_3
KEY_VOLUP
KEY_4
KEY_5
KEY_6
KEY_VOLDOWN
KEY_7
KEY_8
KEY_9
KEY_MUTE
KEY_CHDOWN
KEY_0
KEY_CHUP
KEY_PRECH
KEY_GREEN
KEY_YELLOW
KEY_CYAN
KEY_ADDDEL
KEY_SOURCE
KEY_INFO
KEY_PIP_ONOFF
KEY_PIP_SWAP
KEY_PLUS100
KEY_CAPTION
KEY_PMODE
KEY_TTX_MIX
KEY_TV
KEY_PICTURE_SIZE
KEY_AD
KEY_PIP_SIZE
KEY_MAGIC_CHANNEL
KEY_PIP_SCAN
KEY_PIP_CHUP
KEY_PIP_CHDOWN
KEY_DEVICE_CONNECT
KEY_HELP
KEY_ANTENA
KEY_CONVERGENCE
KEY_11
KEY_12
KEY_AUTO_PROGRAM
KEY_FACTORY
KEY_3SPEED
KEY_RSURF
KEY_ASPECT
KEY_TOPMENU
KEY_GAME
KEY_QUICK_REPLAY
KEY_STILL_PICTURE
KEY_DTV
KEY_FAVCH
KEY_REWIND
KEY_STOP
KEY_PLAY
KEY_FF
KEY_REC
KEY_PAUSE
KEY_TOOLS
KEY_INSTANT_REPLAY
KEY_LINK
KEY_FF_
KEY_GUIDE
KEY_REWIND_
KEY_ANGLE
KEY_RESERVED1
KEY_ZOOM1
KEY_PROGRAM
KEY_BOOKMARK
KEY_DISC_MENU
KEY_PRINT
KEY_RETURN
KEY_SUB_TITLE
KEY_CLEAR
KEY_VCHIP
KEY_REPEAT
KEY_DOOR
KEY_OPEN
KEY_WHEEL_LEFT
KEY_POWER
KEY_SLEEP
KEY_2
KEY_DMA
KEY_TURBO
KEY_1
KEY_FM_RADIO
KEY_DVR_MENU
KEY_MTS
KEY_PCMODE
KEY_TTX_SUBFACE
KEY_CH_LIST
KEY_RED
KEY_DNIe
KEY_SRS
KEY_CONVERT_AUDIO_MAINSUB
KEY_MDC
KEY_SEFFECT
KEY_DVR
KEY_DTV_SIGNAL
KEY_LIVE
KEY_PERPECT_FOCUS
KEY_HOME
KEY_ESAVING
KEY_WHEEL_RIGHT
KEY_CONTENTS
KEY_VCR_MODE
KEY_CATV_MODE
KEY_DSS_MODE
KEY_TV_MODE
KEY_DVD_MODE
KEY_STB_MODE
KEY_CALLER_ID
KEY_SCALE
KEY_ZOOM_MOVE
KEY_CLOCK_DISPLAY
KEY_AV1
KEY_SVIDEO1
KEY_COMPONENT1
KEY_SETUP_CLOCK_TIMER
KEY_COMPONENT2
KEY_MAGIC_BRIGHT
KEY_DVI
KEY_HDMI
KEY_W_LINK
KEY_DTV_LINK
KEY_APP_LIST
KEY_BACK_MHP
KEY_ALT_MHP
KEY_DNSe
KEY_RSS
KEY_ENTERTAINMENT
KEY_ID_INPUT
KEY_ID_SETUP
KEY_ANYNET
KEY_POWEROFF
KEY_POWERON
KEY_ANYVIEW
KEY_MS
KEY_MORE
KEY_PANNEL_POWER
KEY_PANNEL_CHUP
KEY_PANNEL_CHDOWN
KEY_PANNEL_VOLUP
KEY_PANNEL_VOLDOW
KEY_PANNEL_ENTER
KEY_PANNEL_MENU
KEY_PANNEL_SOURCE
KEY_AV2
KEY_AV3
KEY_SVIDEO2
KEY_SVIDEO3
KEY_ZOOM2
KEY_PANORAMA
KEY_4_3
KEY_16_9
KEY_DYNAMIC
KEY_STANDARD
KEY_MOVIE1
KEY_CUSTOM
KEY_AUTO_ARC_RESET
KEY_AUTO_ARC_LNA_ON
KEY_AUTO_ARC_LNA_OFF
KEY_AUTO_ARC_ANYNET_MODE_OK
KEY_AUTO_ARC_ANYNET_AUTO_START
KEY_AUTO_FORMAT
KEY_DNET
KEY_HDMI1
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ON
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_OFF
KEY_AUTO_ARC_PIP_DOUBLE
KEY_AUTO_ARC_PIP_LARGE
KEY_AUTO_ARC_PIP_SMALL
KEY_AUTO_ARC_PIP_WIDE
KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_TOP
KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_TOP
KEY_AUTO_ARC_PIP_LEFT_BOTTOM
KEY_AUTO_ARC_PIP_RIGHT_BOTTOM
KEY_AUTO_ARC_PIP_CH_CHANGE
KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_SUCCESS
KEY_AUTO_ARC_AUTOCOLOR_FAIL
KEY_AUTO_ARC_C_FORCE_AGING
KEY_AUTO_ARC_USBJACK_INSPECT
KEY_AUTO_ARC_JACK_IDENT
KEY_NINE_SEPERATE
KEY_ZOOM_IN
KEY_ZOOM_OUT
KEY_MIC
KEY_HDMI2
KEY_HDMI3
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_KOR
KEY_AUTO_ARC_CAPTION_ENG
KEY_AUTO_ARC_PIP_SOURCE_CHANGE
KEY_HDMI4
KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_AIR
KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_CABLE
KEY_AUTO_ARC_ANTENNA_SATELLITE
KEY_EXT1
KEY_EXT2
KEY_EXT3
KEY_EXT4
KEY_EXT5
KEY_EXT6
KEY_EXT7
KEY_EXT8
KEY_EXT9
KEY_EXT10
KEY_EXT11
KEY_EXT12
KEY_EXT13
KEY_EXT14
KEY_EXT15
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KEY_EXT17
KEY_EXT18
KEY_EXT19
KEY_EXT20
KEY_EXT21
KEY_EXT22
KEY_EXT23
KEY_EXT24
KEY_EXT25
KEY_EXT26
KEY_EXT27
KEY_EXT28
KEY_EXT29
KEY_EXT30
KEY_EXT31
KEY_EXT32
KEY_EXT33
KEY_EXT34
KEY_EXT35
KEY_EXT36
KEY_EXT37
KEY_EXT38
KEY_EXT39
KEY_EXT40
KEY_EXT41
MIT