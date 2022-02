Comprehensive sails.js user permissions and entitlements system. Supports user authentication with passport.js, role-based permissioning, object ownership, and row-level security.

Install

$ npm install sails-permissions sails-auth --save

Quickstart

Note: Complete documentation available in the sails-permissions wiki: https://github.com/langateam/sails-permissions/wiki

1. configure sailsrc

{ "generators" : { "modules" : { "permissions-api" : "sails-permissions/generator" } } }

2. run generator

$ sails generate permissions-api

3. Set environment variables

variable description default ADMIN_USERNAME admin username admin ADMIN_EMAIL admin user email address admin@example.com ADMIN_PASSWORD admin user password admin1234

e.g in config/local.js (file is in .gitignore)

sails .config .permissions .adminUsername = 'admin' sails .config .permissions .adminEmail = 'admin@example.com' sails .config .permissions .adminPassword = 'admin1234'

'*' : [ 'basicAuth' , 'passport' , 'sessionAuth' , 'ModelPolicy' , 'AuditPolicy' , 'OwnerPolicy' , 'PermissionPolicy' , 'RolePolicy' , 'CriteriaPolicy' ], AuthController : { '*' : [ 'passport' ] }

5. Login

You can now login using the aforementioned default login data or the admin settings you specified using the /auth/local endpoint.

{ "identifier" : "admin@example.com" , "password" : "admin1234" }

