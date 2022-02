Sai 是《棋魂》中追求神乎其技的魂,千年来他隐身身后,为追求神乎其技孜孜不倦。

概述

整体上,前端监控包含很多方面,例如包括:

JavaScript 异常监控

敏感信息监控

DOM 合法性检查

静态资源监控

网站监控等

为了更好的扩展性,和结构上的简单清晰,前端监控核心模块提供了基础的数据交换接口。 上层的监控模块负责各自独立的监控逻辑,并通过这个接口传输监控数据。

大致结构如下图:

从上图看,前端监控(Sai 模块)提供了核心的 log() 接口, 和 on() , off() 事件机制,其中 log() 接口提供了可扩展的数据传输方案, on() , off() 事件机制提供了简单易用的扩展能力。

JSniffer 模块提供了全局的 JavaScript 异常监控支持,并扩展了 error() 方法。 为开发者监控主动捕获的异常做支持。

JSniffer 同时还扩展了 lost() 方法,在外部模块或资源加载失败时调用 lost() 方法,监控到 JavaScript 异常时,附加这些缺失的资源信息,辅助异常分析。

JavaScript 异常是前端监控中最重要、最常用的信息,同时为了简化 API,所以将 这两个接口扩展附加在 Sai 模块上。

其他的 DOMLint, SENS 等第三方独立的监控模块,都直接调用 Sai.log() 接口 传输数据。

安装

前端监控脚本拆分为两个部分:

seer.js 小巧的先行脚本建议内联(也可以外联)在页面头部,在所有脚本和外部资源之前。 用于收集全局的异常,并为后续业务准备好可用的 API。

sai.js 后置监控模块(这是一个 CMD 模块)可以通过异步方式加载在页面底部, 用于处理监控日志的发送和其他扩展支持。

< html > < head > < meta charset = "utf-8" /> < script type = "text/javascript" src = "dist/seer.js" > </ script > </ head > < body > page content... < script type = "text/javascript" > var protocol = String (loc.protocol).toLowerCase(); if (protocol !== "https:" ){ protocol = "http:" ; } if ( window .Sai) { Sai.server = protocol + "//log.example.com/sai.gif" ; } seajs.use( "sai" , function ( Sai ) { }); </ script > </ body > </ html >

使用说明

一般情况下,JavaScript 异常监控前置脚本已经自动收集了页面上抛出的异常, 但也有部分场景,业务逻辑中 catch 捕获住了抛出 JavaScript 异常,避免影响后续 的业务逻辑,但同时希望监控到这个异常场景,可以主动调用 Sai.error() 接口:

try { throw new Error ( "msg" ); } catch (ex){ Sai.error(ex); }

API

JavaScript 异常监控的接口,可以用于主动监控被捕获的 JavaScript 异常。

Sai.log(Object seed [, String profile])

前端监控的通用频次监控接口。通过这个发送监控数据,并配合对应的日志处理和数据分析, 可以完成多种监控需求。

seed : 详情数据,可以是简单的字符串,或者 key: value 键值对对象。

: 详情数据,可以是简单的字符串,或者 键值对对象。 profile : 日志类型,默认为 log 。

Sai.on(String eventName, Function handler)

监控到特定类型的数据时,会触发的特定事件。内置支持的事件类型包括:

* : 发送所有类型的数据都会触发。

: 发送所有类型的数据都会触发。 jserror : 发送 JavaScript 异常数据前触发。

: 发送 JavaScript 异常数据前触发。 log : 发送自定义 log 监控数据会触发。

: 发送自定义 log 监控数据会触发。 其他任意的自定义类型类似。

Sai.off(String eventName [, Function handler])

取消通过 on 绑定的事件。

页面加载特定资源失败时,可以调用这个方法。 缺失的资源对于异常分析有较大帮助。

范例: