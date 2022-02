Parse JSON safely without throwing

Example (callback)

var safeParse = require ( "safe-json-parse/callback" ) safeParse( "{}" , function ( err, json ) { }) safeparse( "WRONG" , function ( err ) { })

Example (tuple)

var safeParse = require ( "safe-json-parse/tuple" ) var tuple1 = safeParse( "{}" ) var json = tuple1[ 1 ] var tuple2 = safeparse( "WRONG" ) var err = tuple2[ 0 ] var tuple3 = safeParse(something) if (tuple3[ 0 ]) { var err = tuple3[ 0 ] } else { var json = tuple3[ 1 ] }

Example (result)

var Result = require ( 'rust-result' ) var safeParse = require ( 'safe-json-parse/result' ) var result1 = safeParse( "{}" ) var json = Result.Ok(result1) var result2 = safeparse( "WRONG" ) var err = Result.Err(result2) var result3 = safeParse(something) if (Result.isErr(result3)) { var err = Result.Err(result3) } else if (Result.isOk(result3)) { var json = Result.Ok(result3) }

Installation

npm install safe-json-parse

Contributors

Raynos

MIT Licenced