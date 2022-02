safeAreaInsets

Use javascript to get the safe area insets.

Chinese documentation : 中文文档

Precondition

WKWebview

viewport-fit=cover

Install

NPM

npm install safe-area-insets --save

UMD

https://unpkg.com/safe-area-insets/out/umd/index.min.js

Use

Require

const safeAreaInsets = require ( 'safe-area-insets' )

Safe Area Info

console .log( 'safeAreaInsets.support' , safeAreaInsets.support) console .log( 'safe-area-inset-top' , safeAreaInsets.top) console .log( 'safe-area-inset-left' , safeAreaInsets.left) console .log( 'safe-area-inset-right' , safeAreaInsets.right) console .log( 'safe-area-inset-bottom' , safeAreaInsets.bottom)

Listening Change Event

function callback ( style ) { console .log(style) } safeAreaInsets.onChange(callback) safeAreaInsets.offChange(callback)

Related Reading