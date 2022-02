Shared utilities for Saasify.

Install

npm install --save saasify-utils

Usage

prepareDeployment

const saasifyUtils = require ( 'saasify-utils' ) const { validators } = saasifyUtils

This is used internally to prepare a zip file and metadata about a deployment for serving via now.

Related

saasify - Saasify is the easiest way to launch your own SaaS.

License

MIT © Saasify