Converts Saasify deployments to OpenAPI specs.

Install

npm install --save saasify-to-openapi

Usage

const convertSaasifyToOpenAPI = require ( 'saasify-to-openapi' ) const deployment = { } const openAPI = await convertSaasifyToOpenAPI(deployment)

Examples

See the test fixtures and their corresponding output snapshots for conversion examples.

TODO

Should any of these be injected by the saas client?

info.x-logo

info.x-logo info.termsOfService

info.termsOfService info.contact

info.contact info.license (look into licensing options)

info.license (look into licensing options) info.description

info.description tags

tags update correct path routes

update correct path routes operation.security

operation.security apiKey => API Key

apiKey => API Key update security section

update security section add GET path

Related

saasify - Saasify is the easiest way to launch your own SaaS.

fts - TypeScript standard for rock solid serverless functions.

OpenAPI - API specification.

License

