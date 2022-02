OpenAPI utilities for Saasify.

Install

npm install --save saasify-openapi-utils

API

Table of Contents

Annotates a valid OpenAPI spec with extra metadata specific to Saasify's SaaS web client and Redoc.

Type: function (spec, deployment, opts): Promise

spec object OpenAPI spec.

OpenAPI spec. deployment object Parent Saasify deployment.

Parent Saasify deployment. opts object? Optional config. (optional, default {} )

Pre-processes a markdown readme for display in Saasify's Redoc docs.

Type: function (rawReadme): string

rawReadme string Raw markdown readme string.

Converts an OpenAPI spec to Saasify's Service format.

Type: function (openapi, config): Promise

openapi object OpenAPI spec.

OpenAPI spec. config object Parsed Saasify project configuration.

Validates and parses an OpenAPI spec according to Saasify's constraints.

Returns a potentially updated, deep cloned spec that should be used.

Type: function (spec): Promise

spec object OpenAPI spec.

Converts an OpenAPI-based Service's input parameters into a corresponding JSON Schema.

Type: function (service, openapi): Promise

service object Service to convert.

Service to convert. openapi object OpenAPI spec for the parent deployment.

Finds the OpenAPI PathItem that corresponds to a particular service.

Type: function (service, openapi)

service

openapi

Finds the service that corresponds with a particular relative URL path.

Type: function (path, deployment)

path

deployment

License

MIT © Saasify