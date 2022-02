Bulk deployment utility for Saasify.

Install

npm install --save saasify-bulk-deploy

Usage

If you want to use your local development version of the CLI (and target your local API server), set the SAASIFY_PATH environment variable to oint to saasify-cli/index.js .

SAASIFY_PATH =~/dev/saasify/saasify/packages/saasify-cli/index.js node deploy-hello-world.js

TODO: clean this up and offer CLI interface

License

MIT © Saasify