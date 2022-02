神策简介

神策数据 (Sensors Data),隶属于神策网络科技(北京)有限公司,是一家专业的大数据分析服务公司,大数据分析行业开拓者,为客户提供深度用户行为分析平台、以及专业的咨询服务和行业解决方案,致力于帮助客户实现数据驱动。神策数据立足大数据及用户行为分析的技术与实践前沿,业务现已覆盖以互联网、金融、零售快消、高科技、制造等为代表的十多个主要行业、并可支持企业多个职能部门。公司总部在北京,并在上海、深圳、合肥、武汉等地拥有本地化的服务团队,覆盖东区及南区市场;公司拥有专业的服务团队,为客户提供一对一的客户服务。公司在大数据领域积累的核心关键技术,包括在海量数据采集、存储、清洗、分析挖掘、可视化、智能应用、安全与隐私保护等领域。 More

使用方法

使用方法请参考文档 https://manual.sensorsdata.cn/sa/latest/tech_sdk_client_mp_wx-1573892.html

注意 SDK 可能不完全向前兼容,请查看版本更新说明 CHANGELOG.md。如果有说明不兼容的话,需要升级神策分析对应的版本。 请根据需要前往 Releases 里下载对应的文件

版本更新记录

请参见 CHANGELOG.md

