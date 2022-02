rsmq-promise - Promise interface for RSMQ

A lightweight message queue for Node.js that requires no dedicated queue server. Just a Redis server.

Usage

After creating a queue you can send messages to that queue.

The messages will be handled in a FIFO (first in first out) manner unless specified with a delay.

Please have a look at the createQueue and receiveMessage methods described below for optional parameters like visibility timeout and delay.

Install

npm install --save rsmq-promise

Quickstart

const RSMQPromise = require ( 'rsmq-promise' ); const rsmq = new RSMQPromise({ host : "127.0.0.1" , port : 6379 });

Parameters for RedisSMQ via an options object:

host (String): optional (Default: "127.0.0.1") The Redis server

(String): optional (Default: "127.0.0.1") The Redis server port (Number): optional (Default: 6379) The Redis port

(Number): optional (Default: 6379) The Redis port options (Object): optional (Default: {}) The Redis options object.

(Object): optional (Default: {}) The Redis options object. client (RedisClient): optional A existing redis client instance. host and server will be ignored.

(RedisClient): optional A existing redis client instance. and will be ignored. ns (String): optional (Default: "rsmq") The namespace prefix used for all keys created by RSMQ

(String): optional (Default: "rsmq") The namespace prefix used for all keys created by RSMQ realtime (Boolean): optional (Default: false) Enable realtime PUBLISH of new messages (see the Realtime section)

Create a Queue

rsmq.createQueue({ qname : 'myqueue' }) .then( done => console .log( 'Queue created!' )) .catch( err => console .log(err));

Send Messages

rsmq.sendMessage({ qname : 'myqueue' , message : 'my message!' }) .then( result => console .log( "Message sent. ID:" , result)) .catch( err => console .log(err));

Receive a message

rsmq.receiveMessage({ qname : 'myqueue' }) .then( message => console .log(message)) .catch( err => console .log(err))

Delete a message

rsmq.deleteMessage({ qname : 'myqueue' , id : 'dhoiwpiirm15ce77305a5c3a3b0f230c6e20f09b55' }) .then( result => console .log( "Message deleted." )) .catch( err => console .log( "Message not found." ));

List Queues

rsmq.listQueues() .then( queues => console .log(queues)) .catch( err => console .log(err));

Quit Connection

rsmq.quit() .then( success => console .log(success)) .catch( err => console .log(err));

Thanks for: Patrick Liess

More info: https://github.com/smrchy/rsmq