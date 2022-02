generate rsa keypairs as json blobs

example

$ rsa-json { "private": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- \ nMIICagIBAAKBhADANhcuzGaa +qW/bCqEiPw5GzC+EKHFUgUonEejR2MkT938cmYP \ ntKOYtvwhP 4GfvnOMds63+Rx0SqGNa87z2V0RvYU7DFtB8cmqxgqIlpzv+J5qh+32 \ n 7UpIwUSQYyOld+XKQcRHQFq7dwsb4bDcGErhbrD7olZzoAVkEK1CO0nIY9JlGQID \ nAQABAoGEALws +HtPj3BQzS5f1ixU9CFwVkLtg4LrrrM4dQYMYKpvKpP456Seo79h \ n /esLAnuC+BrfQbhpQQs0+X67uiuPdQdmGa8iPUhtpDSX5II3+9vjbJmpoehD5lAi \ n 0BD9pbgkpmPc9YnE6hUFoKWNU5CnFVh/5Eefn9Y1VZErEMIXaAjf0E7RAkIO5Dgx \ n 4n1X0q9XDp+WR+sO5YFZNE5H13KSDLjT5QFy20FPoCx20AY0yvweitNFBIi+1b8T \ ne 9DhZf8q55UKdf++860CQgzoT6Mn5RpOr5mb6uVttepHam+EsZWh1z++ayrjrj0N \ nFKnJvqMqtfTk 9Nc2VK76p4gi+bcbxylcZosnw8bMxpFEnQJCCrjRqUFNRHWi38jc \ nqOTBXylqN 6NMlbePe48DaTXjFCK/5KgMO8POJCbe3tLQCUqZduYJvOqSXCgHUIoL \ nqsuJR 6DFAkIDnwEIkt6xXLXi8F0b9IV+rn5rvtxbUEYk+fTy2WE+e3b6k0DKYece \ nR 0VxQyrK1EM/7CAGgOKE9glGrOc91KE4i/kCQgkmK6aMv60S5JqeAanzn9eNbdmA \ nQrh 75sHVwK8rSW/IbgE/uKpK0RCkYD5Fd+L+FUqsDWlrof2CJFxZwBzKNbRliw== \ n -----END RSA PRIVATE KEY----- \ n ", "public": "-----BEGIN RSA PUBLIC KEY----- \ nMIGMAoGEAMA 2Fy7MZpr6pb9sKoSI/DkbML4QocVSBSicR6NHYyRP3fxyZg+0o5i2 \ n /CE/gZ++c4x2zrf5HHRKoY1rzvPZXRG9hTsMW0HxyarGCoiWnO/4nmqH7fbtSkjB \ nRJBjI 6V35cpBxEdAWrt3CxvhsNwYSuFusPuiVnOgBWQQrUI7Schj0mUZAgMBAAE= \ n -----END RSA PUBLIC KEY----- \ n " }

usage

usage : rsa-json OPTIONS Generate a json blob with a new public and private key PEM in it . OPTIONS

methods

var createKeys = require ( 'rsa-json' )

var pair = createKeys(opts={}, cb)

Create a new RSA keypair in cb(err, pair) .

opts.bits sets the number of bits in the modulus.

var pair = createKeys.native(opts={})

Like createKeys() but uses keypair to synchronously return a RSA keypair calculated in pure JavaScript.

browsers

If you require rsa-json with browserify only createKeys.native is exported.

install

With npm, to get the library do:

npm install rsa-json

or to get the command-line tool, do:

npm install -g rsa-json

license

MIT