已经全面支持node v0.8.3版本，请放心使用
rrestjs是一款基于expressjs代码开发的高性能node.js开发框架，由于重新编写了框架组织架构，比expressjs整体性能提升大约10%，实用功能也更加丰富，API和代码风格相比expressjs更简单易懂。
rrestjs简单工作流程如下：
1、例如用户请求 /user/face/?uid=10086
2、rrestjs接收请求，然后对req以及res等进行简单封装，然后接由用户处理
3、用户根据请求路径，找到user.js文件，然后执行其中的face方法，根据请求的method和uid，用户可以自由的响应不同的内容
##项目演示网址：http://www.rrestjs.com
利用rrestjs框架搭建的一个基于mongodb和nodejs的个人小站，有jade模版输出和留言板的小应用，代码在本例 app 文件夹中。
##案例演示网址：http://www.wujb.net
wujb.net是一个基于rrestjs框架开发的，node.js和mongodb搭建的个人博客小站，有好友，私信，喜欢等功能
##新手入门教程
手把手教程： http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201211743031517/
##安装方法：
目前没有对windows环境下做任何测试和支持，请使用linux系统
1、npm install -g rrestjs,如果node_modules不能正常下载执行 npm update rrestjs（如果node_modules还是不能正常打包或者有任何错误，请手动下载本例中的node_modules文件夹）
2、直接从github上打包下载
##框架介绍：目前是0.8.0版本，unstable版本，近期推出v1.0版本，包括大量的test测试代码
社区文章： http://club.cnodejs.org/topic/4f16442ccae1f4aa27001039
博客： http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201201344425304/
v0.2升级博客: http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/601174402012113104618863/
v0.4升级博客： http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201211643738703/
v0.5升级博客(新增支持ejs模版)：http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/6011744020121214533543/
v0.6升级博客(新增支持less)：http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201221514687/
v0.7升级博客(新增局部配置功能)：http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/6011744020125733812506/
v0.8升级博客(修复bug和新增不少功能)：http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201286300974/
v0.9升级博客(修复bug，增加手动路由功能)：http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201291025549630/
##性能测试：
性能测试地址，对比node.js, expressjs和rrestjs: http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/6011744020120135424340/
rrestjs和expressjs功能对比: http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201201344425304/
##简单的代码风格：一个hello world的例子
module.exports.conf = require('./config/config');
//加载rrestjs配置文件，这里的 conf 属性 可以是以下任意一种：
//'config', '_config', 'conf', '_conf', 'rrestjsconfig', 'rrestconfig', '_rrestjsconfig', '_rrestconfig', 'appconfig', '_appconfig'
var http = require('http'),
rrest = require('rrestjs'),
server = http.createServer(function (req, res) {
res.send('hello world');
}).listen(rrest.config.listenPort);
##开发建议：
在1.2.4版本，rrestjs框架重新改写了部分全局变量，保留使用了 global.restlog、global.rrest、global._restConfig 这三个全局变量，请注意
可以利用打包下载的文件目录直接开发，也可以像express那样自己建立搭建文件夹进行开发，唯一需要注意的是 module.exports.conf = require('./config/config'); 加载配置文件语句需要放在 require('rrestjs'); 之前。
由于抛弃了路由映射表，所以在入口处需要根据用户请求的url来分配到指定控制器中，下面是一个简单的npm安装rrestjs搭建应用入口的代码例子：
module.exports.conf = require('./config/config');//加载配置文件，必须放在rrestjs加载之前，配置文件格式详见 https://github.com/DoubleSpout/rrestjs/blob/master/config/example_config.js
var http = require('http'),
rrest = require('rrestjs'),
server = http.createServer(function (req, res){//这里是主入口，可以根据您的需要自由添加一些东西，而express并没有对用户开放主入口
try{
require('./controller/'+req.path[0])[req.path[1]](req, res);//这里是核心部分，执行指定控制器中的方法，将req和res传参进去
}
catch(err){
restlog.info(err);//日志方法，例如 restlog.error('错误msg');有error，info，等多种等级，详见下面api
res.statusCode = 404;
res.render('/e404.jade' ,{errorpath: '/'+req.path.join('/')});
}
}).listen(rrest.config.listenPort);//监听配置文件的设置的端口，如果要修改或者读取配置文件的内容，请用 rrest.config;
rrest = rrest; //升级rrest为全局变量
pool = rrest.mongo;//mongodb连接池的方法，例如：rrest.mongo(function(err, db, release){ dosomething... 然后 将连接交还连接池执行 release() }, [dbname]); 详见下面api
##config
config是rrestjs最重要的文件，它是让rrestjs正常启动必不可少的文件。您只需要在您第一次 require('rrestjs') 前加上代码： module.exports.conf = require(您config文件存放地址) 即可，当然您也可以任意在您的config文件中加入配置常量，具体config格式请参阅下面连接。
require('rrestjs').config：获取config文件内容
config配置详细说明地址：https://github.com/DoubleSpout/rrestjs/blob/master/config/default_config.js
##开发模式-d或--dev参数
进入开发者模式，只需要 node app.js -d 或者 node app.js -dev，用来进入，还可以根据开发者模式加载开发配置文件，比如：module.exports.conf_dev，这样就加载了开发模式下的配置文件了。
只需要在原有的conf或者config等变量名后加“_dev”，rrestjs会自动的去获取此dev配置文件
比如：
module.exports.conf = require('./config/post.conf.js'); //用于发布的生产环境
module.exports.conf_dev = require('./config/post.conf_dev.js'); //用于开发的开发环境
如果进入了开发模式没有找到相关的config文件，则使用默认配置
##baseDir
rrestjs所有的配置目录都是相对于baseDir的相对目录，baseDir的设置通常分为3种：注意除 baseDir 其他路径的配置都需要加上前缀'/'
1、baseDir: path.join(__dirname, '/..') //根据config文件的相对目录取绝对地址
2、baseDir: path.dirname(process.argv[1]) //根据node启动命令取相对目录地址
3、baseDir： '/usr/local/nodejs/rrestApp' //直接设定绝对目录
##如何正确运行example
example中的例子均在本人机器上测试通过，linux 2.6.8 64bit / node.js v0.6.6 / mongodb v2.0，对于windows下并没有测试过，请见谅。
并且由于部分示例需要调整 /config/example_config.js 文件夹中的内容或者依赖mongodb，所以想要正常运行部分示例需要先安装 mongodb v2.0 及以上，然后可能需要手动去修改config配置内容来运行它
直接生成项目文件夹： rrestjs -p /tmp/foo && cd /tmp/foo;
也可以使用开发者模式，带自动重启（windows下无效） rrestjs -p /tmp/foo -d && cd /tmp/foo;
##API
说明：[]内表示可选参数，但是必须根据顺序传递，如果是fn([arg1], [arg2])，表示arg1或者arg2都是可选参数，并且无需根据顺序
api属性和方法都为小写, 加上"()"的为方法，没有的是属性，还有一些特有功能的使用帮助和示例
##Request: request对象，是IncomingMessage的一个实例;
Request.path: 拆分过后的uri数组,例如访问/user/face/spout, 则拆分成: ['user', 'face', 'spout'], 如果访问'/'则拆分成['index', 'index'], 会自动补足2位;
Request.ip: 客户端访问IP地址，例如:127.0.0.1;
Request.referer/Request.referrer: 客户端的来源, 例如用户是从谷歌搜索而来，则Request.referrer为: http://www.google.cn;
Request.useragent: 客户端浏览器信息, 可以从中捕获IPAD或IPHONE用户等等;
Request.getparam: 客户端请求get参数的对象, 比如客户端通过get请求发送了一个name=spout, 获取方法为: Request.getparam.name; //spout
Request.queryparam: 无关http请求的方法，获取url上的参数
Request.bodyparam: 无关http请求的方法，获取请求body里的内容
Request.postparam: 客户端请求的post参数对象,获取方法同上，如果是上传文件的，这里不能获取;
Request.putparam: 客户端请求的put参数对象,获取方法同上，如果是上传文件的，这里不能获取;
Request.file: 客户端上传的文件对象, 包括size, name, type, path等属性，比如客户端上传了一个头像文本框name值为face, 获取方法为: Request.file.face; //{size:1024, name:'face.gif', path:'/tmp/xxxxxx', type:'image/gif', ...}
Request.cookie: 获取客户端http请求头中的cookie对象, 获取cookie名为name, 值为spout的cookie方法为: Request.cookie.name; //spout
Request.session: 根据sessionid, 获得客户端保存在服务端的session对象，如果没有则会自动创建session对象, 设置session值的方法为: Request.session.name = 'spout', 具体session的一些配置可去config详细配置;
Request.delsession():摧毁session方法, 摧毁当前的sessionid;
Request.isxhr:根据是否为ajax的请求返回布尔值
Request.param 会将所有客户端发送过来的参数，不论get或者post等的参数放入这个对象。如果出现重名则file>post>get
Request.apibody 如果是做webapi打算支持json或者xml数据格式提交，则会根据put或者post上来的请求头里的content-type来判断使用何种解析器解析request的body，目前支持xml和json
Request._body 对于支持webapi的json或者xml数据提交过来的原始字符串，可供用户自行使用
##Response: response对象，是ServerResponse的一个实例
Response.cache(type, maxAge): 设置请求缓存头，让浏览器对此uri请求缓存,type: public, private等, maxAge: 缓存的时间,单位毫秒; 如果想清除缓存，不响应304，则可以使用res.cache(false)或者res.cache('public', -1)
Response.send(body, [statscode, iszlib, issession]): 响应客户端的请求, body: buffer或者string响应主体. statscode: 请求状态码, 默认200. iszlib: 此次响应是否开启deflate或gzip, 默认:true. issession: 本次响应是否输出cookie更新session, 默认:true;
Response.sendjson(object, [statscode, iszlib, issession]): 用法同上，只是这里的javascript对象会转换成JSON字符串输出;
Response.sendjsonp(content, [statscode, iszlib, issession]): 如果客户端是jsonp跨域请求, 且回调函数放在get参数callback=functionname中, 则只需将计算后的结果content传入此方法，会自动响应 functionname(content);
Response.sendfile(filepath, [callback]): 输出文件给客户端, filepath文件存放绝对地址, callback完成后回调，两个参数err, filebuffer;(注: ranges未经严格测试)
Response.file(filepath, [callback]):输出文件给客户端, filepath文件存放相对于 baseDir(应用目录) 的绝对地址, callback完成后回调，两个参数err, filebuffer;(注: ranges未经严格测试)
Response.download(filepath, [callback]): 功能同上，这里会加一个下载的http响应头
Response.r404([filepath], [callback]):输出404页面，如果不传参数，则会默认去读取baseDir下的404.html文件（utf-8哦，亲），如果文件不存在，则读取默认，否则会根据filepath读取404页面并输出（只支持静态文件），fn为回调接收2个参数err, 404页面string。
Response.clearcookie(name): 清除指定名称的cookie值
Response.cookie(name, val, [options]): 设置客户端cookie, 名/值, options:{maxAge:过期时间(毫秒), path:'/', httpOnly:true, domain:域名, secure:false(https上传输)};(注: 这里修正了expressjs的一个bug, 如需设置多个cookie, 多次调用此方法)
Response.cookiep3p(): 设置cookieP3P头(注:未经严格测试);
Response.redirect(url, [statuscode]): 跳转到指定的url地址, 少用此功能;statuscode有3种，301永久跳转，302临时跳转，303资源移动，当url为"back"时，自动根据referr来调回，如果没有，则跳转到网站更目录'/'
Response.render(template, [pageNumber, options, callback]):目前仅支持jade和ejs模版，ejs和jade输出API相同，输出jade模版, template:'模版相对config设置中模版地址的地址', 比如模版地址设置为:'/temp/jade', 则输出'/user/index.jade'就相当于输出了'/temp/jade/user/index.jade', options: 传入jade模版的对象, callback: 模版输出回调两个参数err, jadestring, pageNumber的作用是分页缓存，将页面或其他唯一标识发送给模版，让其生成不同缓存，解决不同分页显示同一模版的bug,
Response.render用法：
Response.render(template) 不传参无回调，
Response.render(template, options) 传参无回调，
Response.render(template, callback) 传参有回调，
Response.render(template, options, callback) 传参有回调无分页，
Response.render(template, pageNumber, options) 传参无回调有分页，
Response.render(template, pageNumber, options, callback) 全部参数，
注：此方法当出错时自动响应err页面
Response.compiletemp(template, [pageNumber, options, callback]):用法同Response.render，只是这个方法callback返回(err, htmlString)，只返回编译过后的html字符串，无论出错err与否都不会自动响应客户端的请求，
Response.api(object): 此方法用来返回webapi的接口，如果请求头含有accept application/json的，则返回json字符串，如果含有application/xml，则返回xml字符串
##0.9版本新增手动路由（类似expressjs）
用户可以再config.js新增这样的设置：{}花括号内的为变量占位，表示此段url为可变参数
manualRouter:{
"get:/user/face":function(req, res){res.send('change face')},
"post:put:/user/info":function(req, res){res.send('get not access!')},
"post:put:/user/info/{userid}":function(req, res){res.send('get user id!')},
"/user/all":function(req, res){
if(!req.session.count) req.session.count = 0
res.send('all can access!'+(req.session.count++));
},
}
设置规则：method:method:url
注意：url必须是“/”开头的。
如果不加method则表示该 url 接受任何方式的 http 请求
##proxy反向代理和http代理功能
rrestjs默认加载 node-http-proxy 用来让node做代理服务器，完全无缝贴合，这也和rrestjs坚持使用原生的node.js的API有关
require('rrestjs').proxy = require('http-proxy');我们只需要使用 require('rrestjs').proxy 即可使用 http-proxy 所有功能
具体api使用方法见：https://github.com/nodejitsu/node-http-proxy
##tploption: rrestjs模版的默认传参对象
require('rrestjs').tploption 所有res.render()方法中都会传递给模版这个对象，如果有重复则以render方法的为准，但不会覆盖全局的tploption。
例如 require('rrestjs').tploption.name = '123';//定义全局的模版变量
也可以 require('rrestjs').tploption.name = function(req, res){return req.session.username;}; //函数接受req，res两个参数，并且return值输出给模版
##csrf防御
默认如果开启session，则会在模版编译输出时在表单中默认添加，并且在session中也会添加session._csrf，开发者可以根据比对这2者是否匹配来确定是否合法。
##AutoRequire: 自动加载 /modules 文件夹中的模块, 可以在config配置文件中详细配置开启或者例外
require('rrestjs').mod['文件名']: 文件名会自动将后缀.js去掉, 例如在modules/as.js模块自动加载进来, 使用方法: require('rrestjs').mod['as'];
##MongdbConnect: Mongodb数据库连接,可在config配置文件中详细配置, 比如: 连接数, 连接端口等等
ps：如果您是使用nae的话，需要将config如下设置：
MongodbConnectString:'mongo://r64rbc7amkny1:a16275kaxau@127.0.0.1:20088/nYSeIX8aUOnb',//在nae提供的字符串前加上mongo://
MongodbDefaultDbName:'nYSeIX8aUOnb',//nae提供的数据库名
require('rrestjs').mongo(callback, [dbname]): callback三个参数:err, db, release方法, err表示错误, db是Mongodb数据库实例, release()方法执行表示归还连接到连接池, 操作完数据库一定要执行release(); 出错err会自动归还
require('rrestjs').mongo 代码运用示例：
下面是一段删除留言及其回复的mongodb数据库操作代码
mongo(function(err, db, release, genid){//操作mongodb数据库
if(err) return;//注意:这里只需return，如果有err，rrestjs会自动执行release()，归还连接至连接池!
db.collection("msg", function(err, col){
if(err) return release();//注意：如果出错，这里需要您手动执行release()，归还连接至连接池!
col.remove({$or:[{_id:genid(id)}, {pid:id}]},function(err, r){//删除id并且将回复一并删除,genid生成object的_id
release();//操作完毕执行归还连接
if(err){
restlog.error('删除失败，id为：'+id+'失败原因：'+err);//失败记录日志
res.sendjson({"suc":0,"fail":"操作失败"});//失败响应失败
}
else res.sendjson({"suc":1});
})//remove
});//collcetion
});//mongo
require('rrestjs').mpool(callback, [priority ]): genricpool方法, acquire.mpool(callback, priority )表示去连接池中获取一个连接,priority 表示优先级, callback接收2个参数err, db;无论err与否, 都需要mpool.release(db); 归还连接到连接池。建议使用上面的mongo方法。
##clientpipe模块，v0.9.0新增模块打通了前后端，使后端的一些模块可以供前端直接调用
require('rrestjs').clientpipe就可以访问这个功能了，rrest.clientpipe 利用socket.io 和 now.js 组合封装而成。
使用方法：后端利用 require('rrestjs').clientpipe.addsyn 和 require('rrestjs').clientpipe.addasy 同步和异步注册方法。
当然目前默认提供一些方法，比如fileread，可以让客户端直接读取服务端的文件，request让客户端跨域发送各种请求，包括post也可以自定http头，和使用node.js的httprequest模块一模一样。
clientpipe.addsyn('md5', function(str){//后端注册一个同步md5的方法
var crypto = require('crypto');
var shasum = crypto.createHash('md5');
shasum.update(str);
return shasum.digest('hex');
});
clientpipe.addasy('get', function(url, asyback){//注册一个异步的get方法
var http=require('http');
http.get(url, function(res){
var body = '';
res.on('data', function (chunk) {
body += chunk;
});
res.on('end', function(){
asyback(null, {headers:res.headers, statusCode:res.statusCode, data:body});
});
}).on('error', function(e) {
asyback('get request error');
});
});
而我们在客户端只需要如下代码即可跨域请求和生成md5字符串
<script src="/static/rrestpipe.js"></script>//加载客户端的rrestpipe.js
rrestpipe.ready(function(){//当rrestpipe准备完毕
rrestpipe.pipe("md5", "abcd", function(err, md5str){
alert(md5str);
})
rrestpipe.pipe("get", "http://www.nodejs.org", function(err, res){
alert(res.data);//这里返回的是对象
})
});
##restlog: 全局变量, 日志对象详细配置, 例如是否开启, 如何分级, 如何切分可在config文件中详细配置
restlog.info(errmsg): 等级info日志, 测试用, 生产环境建议开启error等级
restlog.warn(errmsg): 等级warn, 测试用, 生产环境建议开启error等级
restlog.error(errmsg): 等级error, 生产环境用
##AutoStatic
AutoStatic:自动响应静态文件, 需要去config配置, 例如: 将staticFolder设置为:'/app/static/skin', 将autoStatic设置为:'skin', 则用户只需要将图片src设置为 '/skin/face/spout.png' 即可自动响应此图片文件
staticParse:css和js文件压缩整合自动响应，例如：'/static/?parse=/static/index.body.css|/static/index.user.css|/static/user.face.css' 表示压缩整合一个css响应给客户端，js同理
##AutoCreateFolders
autoCreateFolders:自动创建文件目录，会根据config配置文件的临时目录地址自动创建目录
##IPtables
IP过滤访问，可以根据配置进行白名单或者黑名单的切换IP过滤，路径过滤只能在白名单中使用。
IPfirewall:false, //是否开启IP过滤，开启会影响性能。
BlackList:false,//如果是true，表示下面这些是黑名单，如果是false，表示下面这些是白名单，路径设置优先级大于IP
ExceptIP:/^10.1.49.224$/, //正则表达式，匹配成功表示此IP可以正常访问,白名单
ExceptPath:['/user'],//例外的路径，如果用户访问这个路径，无论在不在ip过滤列表中，都可以正常使用，白名单才能使用
NotAllow:'No permission!', //禁止访问响应给客户端的信息
##ClusterPlus心跳以及内存监控
如果将config文件中的Heartbeat和ClusterMaxMemory设置成相应的数值，则会开启心跳和内存监控功能，当主进程失去对子进程的心跳超过3次，自动重启子进程。
当子进程内存超过指定数量时，自动重启子进程，所以这个值建议不要设置过低。
##ClusterPlus
ClusterPlus是rrestjs内置的一个多进程多任务管理模块, 主要为rrestjs提供多进程多任务, 主进程自动唤醒意外挂掉的子进程, 同步内存session以及开发模式下的保存自动重启，让您想开发PHP那样方便的进行node.js开发.
require('rrestjs').listen(server, [port||portarray])：让rrestjs来监听端口，如果您想让多个node.js进程监听多个不同端口，只需将server实例和[3000, 3001, 3002 ..]这样的端口数组传入此方法，如果不传参数，则默认第二个参数是config文件的 listenPort 属性。
require('rrestjs').child.id：一个从0开始的整数，当开启Cluster后，每一个node.js子进程会具有这个属性。
可以在配置文件config中详细配置ClusterPlus的各项功能：
isCluster:true, //是否开启多进程集群
isClusterAdmin:true,//进程监听管理功能是否开启
CLusterLog:false,//是否打开cluster自带的控制台信息，生产环境建议关闭
adminListenPort:20910,//管理员监听端口号，主进程会自动监听此端口号
adminAuthorIp:/^10.1.49.223$/,//允许访问管理的IP地址
ClusterNum:4, //开启的进程数
ClusterReload:'/example',//当 ClusterNum 进程数为1时，自动进入开发模式，可以监听此文件夹下的改动，包括子文件夹，开发时不用重复 ctrl+c 和 上键+enter
以下是开启 config.ClusterNum(假设4个) 个进程监听4个端口的代码:
module.exports.conf = require('./config/config');//说明同上
var http = require('http'),
rrest = require('rrestjs'),
port = [3000, 3001, 3002, 3003],
server = http.createServer(function (req, res){
res.send('process '+rrest.id+' is listen at '+port[rrest.id]+' : hello world everyone!');
});
rrest.listen(server, port);//这里如果不传port参数，则自动去读config.listenPort;
以下是开启 config.ClusterNum 个进程监听1个端口的代码:(当 ClusterNum 为 1时，进入开发模式，根据配置的文件夹将自动重启node.js进程像PHP那样开发node.js应用)
module.exports.conf = require('./config/config');//说明同上
var http = require('http'),
rrest = require('rrestjs'),
server = http.createServer(function (req, res){
res.send('process '+rrest.id+' is listen at '+port[rrest.id]+' : hello world everyone!');
}).listen(rrest.config.listenPort);//读取配置文件的监听端口号，必须这么写，只需修改配置文件即可轻松部署
##AsyncProxy
AsyncProxy是一个异步代理的模块, 利用事件监听机制，并发异步处理并最终汇总处理的模块, 同时也支持异步依次处理的链式调用。
下面是一个不定个数的异步处理的例子:
var as = new require('rrestjs').AsyncProxy(), //其他代码相同，如果这里 new AsyncProxy(true), 则表示链式调用, 异步处理将依次执行, as.prev对象将能得到上一次异步处理的data数据
asarray=[], //存放异步的方法
dataall=[],//存放异步回来的数据
asfunc = function(rec){
异步处理函数(function(){//这个是异步函数的回调函数
处理data;//异步处理data
var state = rec();// 将order告诉AsyncProxy表示已经此异步处理已经返回, 这里还将返回一个state对象, state: {rec: 已经返回异步数, total: 总需要返回异步处理数目}
});
},
asall = function(){
汇总处理(dataall);
as=null;//垃圾回收一下
},
len = array.length; //注这里的array就是异步处理需要的内容
while(len--){
asarray.push(asfunc(array[len])); //依次将异步处理函数放入异步处理数组中
}
asarray.push(asall); //将最终汇总函数存入数组
var total = as.ap.apply(as, asarray);//as.ap方法是入口，参数规则 异步函数1, 异步函数2 ... 回调函数, 这里利用apply调用参数不定长的as.ap方法，此方法将返回一个inter型的total, 表示总共需要返回total个异步处理。
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