rrestjs —— HIgh performance node.js ROA RESTFUL web framework

已经全面支持node v0.8.3版本,请放心使用

rrestjs是一款基于expressjs代码开发的高性能node.js开发框架,由于重新编写了框架组织架构,比expressjs整体性能提升大约10%,实用功能也更加丰富,API和代码风格相比expressjs更简单易懂。

rrestjs简单工作流程如下:

1、例如用户请求 /user/face/?uid=10086

2、rrestjs接收请求,然后对req以及res等进行简单封装,然后接由用户处理

3、用户根据请求路径,找到user.js文件,然后执行其中的face方法,根据请求的method和uid,用户可以自由的响应不同的内容

##项目演示网址:http://www.rrestjs.com

利用rrestjs框架搭建的一个基于mongodb和nodejs的个人小站,有jade模版输出和留言板的小应用,代码在本例 app 文件夹中。

##案例演示网址:http://www.wujb.net

wujb.net是一个基于rrestjs框架开发的,node.js和mongodb搭建的个人博客小站,有好友,私信,喜欢等功能

##新手入门教程

手把手教程: http://snoopyxdy.blog.163.com/blog/static/60117440201211743031517/

##安装方法:

目前没有对windows环境下做任何测试和支持,请使用linux系统

1、npm install -g rrestjs,如果node_modules不能正常下载执行 npm update rrestjs(如果node_modules还是不能正常打包或者有任何错误,请手动下载本例中的node_modules文件夹)

2、直接从github上打包下载

##框架介绍:目前是0.8.0版本,unstable版本,近期推出v1.0版本,包括大量的test测试代码

##性能测试:

##简单的代码风格:一个hello world的例子

module.exports.conf = require( './config/config' ); //加载rrestjs配置文件,这里的 conf 属性 可以是以下任意一种: // 'config' , '_config' , 'conf' , '_conf' , 'rrestjsconfig' , 'rrestconfig' , '_rrestjsconfig' , '_rrestconfig' , 'appconfig' , '_appconfig' var http = require( 'http' ), rrest = require( 'rrestjs' ), server = http.createServer( function (req, res) { res.send( 'hello world' ); }). listen (rrest.config.listenPort);

##开发建议:

在1.2.4版本,rrestjs框架重新改写了部分全局变量,保留使用了 global.restlog、global.rrest、global._restConfig 这三个全局变量,请注意

可以利用打包下载的文件目录直接开发,也可以像express那样自己建立搭建文件夹进行开发,唯一需要注意的是 module.exports.conf = require('./config/config'); 加载配置文件语句需要放在 require('rrestjs'); 之前。

由于抛弃了路由映射表,所以在入口处需要根据用户请求的url来分配到指定控制器中,下面是一个简单的npm安装rrestjs搭建应用入口的代码例子:

module .exports.conf = require ( './config/config' ); var http = require ( 'http' ), rrest = require ( 'rrestjs' ), server = http.createServer( function ( req, res ) { try { require ( './controller/' +req.path[ 0 ])[req.path[ 1 ]](req, res); } catch (err){ restlog.info(err); res.statusCode = 404 ; res.render( '/e404.jade' ,{ errorpath : '/' +req.path.join( '/' )}); } }).listen(rrest.config.listenPort); rrest = rrest; pool = rrest.mongo;

##config

config是rrestjs最重要的文件,它是让rrestjs正常启动必不可少的文件。您只需要在您第一次 require('rrestjs') 前加上代码: module.exports.conf = require(您config文件存放地址) 即可,当然您也可以任意在您的config文件中加入配置常量,具体config格式请参阅下面连接。

require('rrestjs').config:获取config文件内容

config配置详细说明地址:https://github.com/DoubleSpout/rrestjs/blob/master/config/default_config.js

##开发模式-d或--dev参数

进入开发者模式,只需要 node app.js -d 或者 node app.js -dev,用来进入,还可以根据开发者模式加载开发配置文件,比如:module.exports.conf_dev,这样就加载了开发模式下的配置文件了。

只需要在原有的conf或者config等变量名后加“_dev”,rrestjs会自动的去获取此dev配置文件

比如:

module.exports.conf = require('./config/post.conf.js'); //用于发布的生产环境

module.exports.conf_dev = require('./config/post.conf_dev.js'); //用于开发的开发环境

如果进入了开发模式没有找到相关的config文件,则使用默认配置

##baseDir

rrestjs所有的配置目录都是相对于baseDir的相对目录,baseDir的设置通常分为3种:注意除 baseDir 其他路径的配置都需要加上前缀'/'

1、baseDir: path.join(__dirname, '/..') //根据config文件的相对目录取绝对地址

2、baseDir: path.dirname(process.argv[1]) //根据node启动命令取相对目录地址

3、baseDir: '/usr/local/nodejs/rrestApp' //直接设定绝对目录

##如何正确运行example

example中的例子均在本人机器上测试通过,linux 2.6.8 64bit / node.js v0.6.6 / mongodb v2.0,对于windows下并没有测试过,请见谅。

并且由于部分示例需要调整 /config/example_config.js 文件夹中的内容或者依赖mongodb,所以想要正常运行部分示例需要先安装 mongodb v2.0 及以上,然后可能需要手动去修改config配置内容来运行它

直接生成项目文件夹: rrestjs -p /tmp/foo && cd /tmp/foo;

也可以使用开发者模式,带自动重启(windows下无效) rrestjs -p /tmp/foo -d && cd /tmp/foo;

##API

说明:[]内表示可选参数,但是必须根据顺序传递,如果是fn([arg1], [arg2]),表示arg1或者arg2都是可选参数,并且无需根据顺序

api属性和方法都为小写, 加上"()"的为方法,没有的是属性,还有一些特有功能的使用帮助和示例

##Request: request对象,是IncomingMessage的一个实例;

Request.path: 拆分过后的uri数组,例如访问/user/face/spout, 则拆分成: ['user', 'face', 'spout'], 如果访问'/'则拆分成['index', 'index'], 会自动补足2位;

Request.ip: 客户端访问IP地址,例如:127.0.0.1;

Request.referer/Request.referrer: 客户端的来源, 例如用户是从谷歌搜索而来,则Request.referrer为: http://www.google.cn;

Request.useragent: 客户端浏览器信息, 可以从中捕获IPAD或IPHONE用户等等;

Request.getparam: 客户端请求get参数的对象, 比如客户端通过get请求发送了一个name=spout, 获取方法为: Request.getparam.name; //spout

Request.queryparam: 无关http请求的方法,获取url上的参数

Request.bodyparam: 无关http请求的方法,获取请求body里的内容

Request.postparam: 客户端请求的post参数对象,获取方法同上,如果是上传文件的,这里不能获取;

Request.putparam: 客户端请求的put参数对象,获取方法同上,如果是上传文件的,这里不能获取;

Request.file: 客户端上传的文件对象, 包括size, name, type, path等属性,比如客户端上传了一个头像文本框name值为face, 获取方法为: Request.file.face; //{size:1024, name:'face.gif', path:'/tmp/xxxxxx', type:'image/gif', ...}

Request.cookie: 获取客户端http请求头中的cookie对象, 获取cookie名为name, 值为spout的cookie方法为: Request.cookie.name; //spout

Request.session: 根据sessionid, 获得客户端保存在服务端的session对象,如果没有则会自动创建session对象, 设置session值的方法为: Request.session.name = 'spout', 具体session的一些配置可去config详细配置;

Request.delsession():摧毁session方法, 摧毁当前的sessionid;

Request.isxhr:根据是否为ajax的请求返回布尔值

Request.param 会将所有客户端发送过来的参数,不论get或者post等的参数放入这个对象。如果出现重名则file>post>get

Request.apibody 如果是做webapi打算支持json或者xml数据格式提交,则会根据put或者post上来的请求头里的content-type来判断使用何种解析器解析request的body,目前支持xml和json

Request._body 对于支持webapi的json或者xml数据提交过来的原始字符串,可供用户自行使用

##Response: response对象,是ServerResponse的一个实例

Response.cache(type, maxAge): 设置请求缓存头,让浏览器对此uri请求缓存,type: public, private等, maxAge: 缓存的时间,单位毫秒; 如果想清除缓存,不响应304,则可以使用res.cache(false)或者res.cache('public', -1)

Response.send(body, [statscode, iszlib, issession]): 响应客户端的请求, body: buffer或者string响应主体. statscode: 请求状态码, 默认200. iszlib: 此次响应是否开启deflate或gzip, 默认:true. issession: 本次响应是否输出cookie更新session, 默认:true;

Response.sendjson(object, [statscode, iszlib, issession]): 用法同上,只是这里的javascript对象会转换成JSON字符串输出;

Response.sendjsonp(content, [statscode, iszlib, issession]): 如果客户端是jsonp跨域请求, 且回调函数放在get参数callback=functionname中, 则只需将计算后的结果content传入此方法,会自动响应 functionname(content);

Response.sendfile(filepath, [callback]): 输出文件给客户端, filepath文件存放绝对地址, callback完成后回调,两个参数err, filebuffer;(注: ranges未经严格测试)

Response.file(filepath, [callback]):输出文件给客户端, filepath文件存放相对于 baseDir(应用目录) 的绝对地址, callback完成后回调,两个参数err, filebuffer;(注: ranges未经严格测试)

Response.download(filepath, [callback]): 功能同上,这里会加一个下载的http响应头

Response.r404([filepath], [callback]):输出404页面,如果不传参数,则会默认去读取baseDir下的404.html文件(utf-8哦,亲),如果文件不存在,则读取默认,否则会根据filepath读取404页面并输出(只支持静态文件),fn为回调接收2个参数err, 404页面string。

Response.clearcookie(name): 清除指定名称的cookie值

Response.cookie(name, val, [options]): 设置客户端cookie, 名/值, options:{maxAge:过期时间(毫秒), path:'/', httpOnly:true, domain:域名, secure:false(https上传输)};(注: 这里修正了expressjs的一个bug, 如需设置多个cookie, 多次调用此方法)

Response.cookiep3p(): 设置cookieP3P头(注:未经严格测试);

Response.redirect(url, [statuscode]): 跳转到指定的url地址, 少用此功能;statuscode有3种,301永久跳转,302临时跳转,303资源移动,当url为"back"时,自动根据referr来调回,如果没有,则跳转到网站更目录'/'

Response.render(template, [pageNumber, options, callback]):目前仅支持jade和ejs模版,ejs和jade输出API相同,输出jade模版, template:'模版相对config设置中模版地址的地址', 比如模版地址设置为:'/temp/jade', 则输出'/user/index.jade'就相当于输出了'/temp/jade/user/index.jade', options: 传入jade模版的对象, callback: 模版输出回调两个参数err, jadestring, pageNumber的作用是分页缓存,将页面或其他唯一标识发送给模版,让其生成不同缓存,解决不同分页显示同一模版的bug,

Response.render用法: Response.render( template ) 不传参无回调, Response.render( template , options ) 传参无回调, Response.render( template , callback) 传参有回调, Response.render( template , options , callback) 传参有回调无分页, Response.render( template , pageNumber, options ) 传参无回调有分页, Response.render( template , pageNumber, options , callback) 全部参数, 注:此方法当出错时自动响应err页面

Response.compiletemp(template, [pageNumber, options, callback]):用法同Response.render,只是这个方法callback返回(err, htmlString),只返回编译过后的html字符串,无论出错err与否都不会自动响应客户端的请求,

Response.api(object): 此方法用来返回webapi的接口,如果请求头含有accept application/json的,则返回json字符串,如果含有application/xml,则返回xml字符串

##0.9版本新增手动路由(类似expressjs)

用户可以再config.js新增这样的设置:{}花括号内的为变量占位,表示此段url为可变参数

manualRouter:{ "get:/user/face" : function ( req, res ) {res.send( 'change face' )}, "post:put:/user/info" : function ( req, res ) {res.send( 'get not access!' )}, "post:put:/user/info/{userid}" : function ( req, res ) {res.send( 'get user id!' )}, "/user/all" : function ( req, res ) { if (!req.session.count) req.session.count = 0 res.send( 'all can access!' +(req.session.count++)); }, }

设置规则:method:method:url

注意:url必须是“/”开头的。

如果不加method则表示该 url 接受任何方式的 http 请求

##proxy反向代理和http代理功能

rrestjs默认加载 node-http-proxy 用来让node做代理服务器,完全无缝贴合,这也和rrestjs坚持使用原生的node.js的API有关

require('rrestjs').proxy = require('http-proxy');我们只需要使用 require('rrestjs').proxy 即可使用 http-proxy 所有功能

具体api使用方法见:https://github.com/nodejitsu/node-http-proxy

##tploption: rrestjs模版的默认传参对象

require('rrestjs').tploption 所有res.render()方法中都会传递给模版这个对象,如果有重复则以render方法的为准,但不会覆盖全局的tploption。

例如 require('rrestjs').tploption.name = '123';//定义全局的模版变量

也可以 require('rrestjs').tploption.name = function(req, res){return req.session.username;}; //函数接受req,res两个参数,并且return值输出给模版

##csrf防御

默认如果开启session,则会在模版编译输出时在

表单中默认添加,并且在session中也会添加session._csrf,开发者可以根据比对这2者是否匹配来确定是否合法。

##AutoRequire: 自动加载 /modules 文件夹中的模块, 可以在config配置文件中详细配置开启或者例外

require('rrestjs').mod['文件名']: 文件名会自动将后缀.js去掉, 例如在modules/as.js模块自动加载进来, 使用方法: require('rrestjs').mod['as'];

##MongdbConnect: Mongodb数据库连接,可在config配置文件中详细配置, 比如: 连接数, 连接端口等等

ps:如果您是使用nae的话,需要将config如下设置:

MongodbConnectString : 'mongo://r64rbc7amkny1:a16275kaxau@127.0.0.1:20088/nYSeIX8aUOnb' , MongodbDefaultDbName : 'nYSeIX8aUOnb' ,

require('rrestjs').mongo(callback, [dbname]): callback三个参数:err, db, release方法, err表示错误, db是Mongodb数据库实例, release()方法执行表示归还连接到连接池, 操作完数据库一定要执行release(); 出错err会自动归还

require('rrestjs').mongo 代码运用示例:

下面是一段删除留言及其回复的mongodb数据库操作代码 mongo( function (err, db, release, genid) { if (err) return ; db.collection( "msg" , function (err, col) { if (err) return release(); col.remove({$or:[{_id:genid(id)}, {pid:id}]}, function (err, r) { release(); if (err){ restlog.error( '删除失败,id为:' +id+ '失败原因:' +err); res.sendjson({ "suc" : 0 , "fail" : "操作失败" }); } else res.sendjson({ "suc" : 1 }); }) }); });

require('rrestjs').mpool(callback, [priority ]): genricpool方法, acquire.mpool(callback, priority )表示去连接池中获取一个连接,priority 表示优先级, callback接收2个参数err, db;无论err与否, 都需要mpool.release(db); 归还连接到连接池。建议使用上面的mongo方法。

##clientpipe模块,v0.9.0新增模块打通了前后端,使后端的一些模块可以供前端直接调用

require('rrestjs').clientpipe就可以访问这个功能了,rrest.clientpipe 利用socket.io 和 now.js 组合封装而成。

使用方法:后端利用 require('rrestjs').clientpipe.addsyn 和 require('rrestjs').clientpipe.addasy 同步和异步注册方法。

当然目前默认提供一些方法,比如fileread,可以让客户端直接读取服务端的文件,request让客户端跨域发送各种请求,包括post也可以自定http头,和使用node.js的httprequest模块一模一样。

clientpipe.addsyn( 'md5' , function ( str ) { var crypto = require ( 'crypto' ); var shasum = crypto.createHash( 'md5' ); shasum.update(str); return shasum.digest( 'hex' ); }); clientpipe.addasy( 'get' , function ( url, asyback ) { var http= require ( 'http' ); http.get(url, function ( res ) { var body = '' ; res.on( 'data' , function ( chunk ) { body += chunk; }); res.on( 'end' , function ( ) { asyback( null , { headers :res.headers, statusCode :res.statusCode, data :body}); }); }).on( 'error' , function ( e ) { asyback( 'get request error' ); }); });

而我们在客户端只需要如下代码即可跨域请求和生成md5字符串

<script src= "/static/rrestpipe.js" > </ script > rrestpipe.ready( function ( ) { rrestpipe.pipe( "md5" , "abcd" , function ( err, md5str ) { alert(md5str); }) rrestpipe.pipe( "get" , "http://www.nodejs.org" , function ( err, res ) { alert(res.data); }) });

##restlog: 全局变量, 日志对象详细配置, 例如是否开启, 如何分级, 如何切分可在config文件中详细配置

restlog.info(errmsg): 等级info日志, 测试用, 生产环境建议开启error等级

restlog.warn(errmsg): 等级warn, 测试用, 生产环境建议开启error等级

restlog.error(errmsg): 等级error, 生产环境用

##AutoStatic

AutoStatic:自动响应静态文件, 需要去config配置, 例如: 将staticFolder设置为:'/app/static/skin', 将autoStatic设置为:'skin', 则用户只需要将图片src设置为 '/skin/face/spout.png' 即可自动响应此图片文件

staticParse:css和js文件压缩整合自动响应,例如:'/static/?parse=/static/index.body.css|/static/index.user.css|/static/user.face.css' 表示压缩整合一个css响应给客户端,js同理

##AutoCreateFolders

autoCreateFolders:自动创建文件目录,会根据config配置文件的临时目录地址自动创建目录

##IPtables

IP过滤访问,可以根据配置进行白名单或者黑名单的切换IP过滤,路径过滤只能在白名单中使用。

IPfirewall:false, //是否开启IP过滤,开启会影响性能。

BlackList: false , ExceptIP : /^10.1.49.224$/ , ExceptPath :[ '/user' ], NotAllow : 'No permission!' ,

##ClusterPlus心跳以及内存监控

如果将config文件中的Heartbeat和ClusterMaxMemory设置成相应的数值,则会开启心跳和内存监控功能,当主进程失去对子进程的心跳超过3次,自动重启子进程。

当子进程内存超过指定数量时,自动重启子进程,所以这个值建议不要设置过低。

##ClusterPlus

ClusterPlus是rrestjs内置的一个多进程多任务管理模块, 主要为rrestjs提供多进程多任务, 主进程自动唤醒意外挂掉的子进程, 同步内存session以及开发模式下的保存自动重启,让您想开发PHP那样方便的进行node.js开发.

require('rrestjs').listen(server, [port||portarray]):让rrestjs来监听端口,如果您想让多个node.js进程监听多个不同端口,只需将server实例和[3000, 3001, 3002 ..]这样的端口数组传入此方法,如果不传参数,则默认第二个参数是config文件的 listenPort 属性。

require('rrestjs').child.id:一个从0开始的整数,当开启Cluster后,每一个node.js子进程会具有这个属性。

可以在配置文件config中详细配置ClusterPlus的各项功能:

isCluster:true, //是否开启多进程集群

isClusterAdmin: true , CLusterLog : false , adminListenPort : 20910 , adminAuthorIp : /^10.1.49.223$/ , ClusterNum : 4 , ClusterReload : '/example' ,

以下是开启 config.ClusterNum(假设4个) 个进程监听4个端口的代码:

module .exports.conf = require ( './config/config' ); var http = require ( 'http' ), rrest = require ( 'rrestjs' ), port = [ 3000 , 3001 , 3002 , 3003 ], server = http.createServer( function ( req, res ) { res.send( 'process ' +rrest.id+ ' is listen at ' +port[rrest.id]+ ' : hello world everyone!' ); }); rrest.listen(server, port);

以下是开启 config.ClusterNum 个进程监听1个端口的代码:(当 ClusterNum 为 1时,进入开发模式,根据配置的文件夹将自动重启node.js进程像PHP那样开发node.js应用)

module .exports.conf = require ( './config/config' ); var http = require ( 'http' ), rrest = require ( 'rrestjs' ), server = http.createServer( function ( req, res ) { res.send( 'process ' +rrest.id+ ' is listen at ' +port[rrest.id]+ ' : hello world everyone!' ); }).listen(rrest.config.listenPort);

##AsyncProxy

AsyncProxy是一个异步代理的模块, 利用事件监听机制,并发异步处理并最终汇总处理的模块, 同时也支持异步依次处理的链式调用。

下面是一个不定个数的异步处理的例子:

var as = new require ( 'rrestjs' ).AsyncProxy(), asarray=[], dataall=[], asfunc = function (rec) { 异步处理函数( function () { 处理data; var state = rec(); }); }, asall = function () { 汇总处理(dataall); as = null ; }, len = array .length; while (len--){ asarray.push(asfunc( array [len])); } asarray.push(asall); var total = as .ap.apply( as , asarray);

授权协议

基于MIT协议发布: