DEPRECATED, see rollup-plugin-terser instead.

Rollup plugin to minify generated bundle.

Install

npm i rollup-plugin-uglify-es -D

Usage

import { rollup } from 'rollup' ; import uglify from 'rollup-plugin-uglify-es' ; rollup({ entry : 'main.js' , plugins : [ uglify() ] });

Options

uglify(options)

options – default: {} , type: object . UglifyJS API options

Thanks

Thanks to TrySound for rollup-plugin-uglify

License

MIT © Ezekiel Chentnik