Simple analysis on rollup bundling, helping you to spot libaries bloating up your bundles.

/src/index.js: codemirror - 446.92 KB (35.94%) remarkable - 193.72 KB (15.58%) app - 95.87 KB (7.71%) autolinker - 81.64 KB (6.57%) lodash.filter - 62.77 KB (5.05%) ...

or with way more details!

/src/index.js: codemirror - 446.92 KB (35.94 lib \ codemirror .js - 347.8 KB (77.82 mode \ javascript \ javascript .js - 27.78 KB (6.22 mode \ markdown \ markdown .js - 25.54 KB (5.72 mode \ meta .js - 14.44 KB (3.23 mode \ xml \ xml .js - 12.52 KB (2.80 addon \ edit \ closebrackets .js - 7.04 KB (1.58 addon \ edit \ matchbrackets .js - 5.39 KB (1.21 addon \ comment \ continuecomment .js - 3.59 KB (0.80 addon \ selection \ active -line.js - 2.82 KB (0.63 remarkable - 193.72 KB (15.58 lib \ common \ entities .js - 46.44 KB (23.97 lib \ rules .js - 10.2 KB (5.26 lib \ rules _block \ list .js - 6.65 KB (3.43 lib \ ruler .js - 5.44 KB (2.81 lib \ rules _block \ deflist .js - 5.22 KB (2.69 ...

Install

$ npm i rollup-plugin-sizes -D

Usage

Add to your rollup build as the last plugin via JS API or Config file.

JS API

var rollup = require ( "rollup" ), buble = require ( "rollup-plugin-buble" ), sizes = require ( "rollup-plugin-sizes" ); rollup.rollup({ entry : "src/main.js" , plugins : [ buble(), sizes() ] }).then( function ( bundle ) { ... });

Config file

import buble from 'rollup-plugin-buble' ; import sizes from 'rollup-plugin-sizes' ; export default { ... plugins : [ buble(), sizes() ] };

Options

details - Set to true to enable file-by-file breakdowns of space usage.