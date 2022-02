Deprecated: use rollup-plugin-virtual instead

Load entry from memory

Install

npm i rollup-plugin-memory -D

Usage

import { rollup } from 'rollup' ; import memory from 'rollup-plugin-memory' ; rollup({ entry : { path : 'main.js' , contents : 'console.log("some code");' }, plugins : [ memory() ] });

path is a string like normal entry. contents is a string or Buffer with preloaded content.

License

MIT © Bogdan Chadkin